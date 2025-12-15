北市精華區國宅淪垃圾堆！樓梯間塞爆廢棄物外送員拒送

台北市大安區信維國宅的環境問題近日引發社會關注。一名民眾在臉書社團「爆料公社」發文，直指該國宅為「中華民國最噁心最髒的一個國宅沒有之一」，並附上多張現場照片佐證。

從曝光的照片可以看出，該國宅內部環境確實堪憂。每個樓梯間在一樓與二樓的轉角處，都堆滿各式垃圾、廢棄家具與雜物，地板及牆面呈現發黑跡象，顯示並非短期堆放所致。住戶門前同樣擺滿一包包疑似衣物的雜物，走道中更被大小紙箱、桌椅等家庭用品佔據，整體環境呈現灰暗氛圍。

信維國宅位於大安信義交界的精華地段，為1960年代政府為安置來自中國的政治移民以及中南部經濟移民所興建。當初規劃一、二樓為店鋪，三至六樓為住宅，地下設有傳統市場，整棟約有400多戶。然而隨著時代變遷，目前住戶以新住民或弱勢族群為主，硬體設備與環境因缺乏整體管理與更新，逐漸走向老舊髒亂的現況。

網友對此議題反應熱烈。有人表示「樓梯間堆放雜物是可以檢舉的」、「火災就完了」、「滿滿的助燃物」，對消防安全表達擔憂。也有網友提到「以前樓下賣麵的滷味上都是大蟑螂在爬」，顯示環境衛生問題由來已久。更有外送員坦言「外送送過一次，超噁，從此看到不接」，凸顯環境問題已影響到服務業者的工作意願。

部分網友認為這是「台灣版九龍城寨」，也有人指出「寸土寸金的地段，很奇特」，對於精華地段出現如此環境感到不可思議。然而也有聲音表示理解，認為「有苦說不出，無能為力，誰不想有好的居住品質」，點出弱勢居民面臨的困境。

這起事件反映出老舊國宅管理維護的問題。專家指出，樓梯間堆放雜物不僅影響環境衛生，更可能阻礙逃生路線，大批雜物也容易成為火災助燃物，潛藏重大公共安全風險。如何在照顧弱勢居住權益的同時，改善老舊國宅的居住環境，成為相關單位必須正視的課題。

