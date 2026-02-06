北市綠議員初選開跑！馬郁雯選中正萬華完成登記 喊話市民幫忙顧電話
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導
民進黨台北市議員選舉開放登記初選，有意參選中正萬華區的前記者馬郁雯今（6）早在立委段宜康陪同下，已前往民進黨台北市黨部完成報名。對此，馬郁雯表示，懇請市民在初選時，一起幫她顧電話，讓她民調順利過關，爭取一個能為中正萬華服務的機會。
馬郁雯（中正萬華）、律師陳又新（內湖南港）今早赴民進黨台北市黨部登記台北市議員初選，包括段宜康、民進黨台北市議員李建昌出席。
馬郁雯透過臉書表示，距離她宣布參選已93天。這 93 天，她走進巷弄、市場、鄰里，交了很多朋友、聽見很多故事，同時也記住一張又一張的臉龐。有人跟她談及民主的不容易，有人與她暢聊地方的老問題，也常有人在街上叫住她說「加油，我看好妳。」
馬郁雯說，這段日子，她慢慢調整步伐，在不同的聲音之中，更清楚自己為了什麼而出發，同時在挺身而出的道路上，為自己穿上一層又一層勇敢的鎧甲。今天的登記，對她而言，不只是一道程序，更是一個被期待也想勇於承擔的時刻。
馬郁雯提及，過去段宜康委員在中正萬華深耕多年，有前輩的支持，讓她不斷提醒自己，從政不是站在前面被看見，而是應該站在大家身旁，感受民眾在乎的日常，把一件又一件的事情做好，也為中正萬華這個老城區尋找翻新的可能。
馬郁雯說，93 天前，她誠懇的說出想替中正萬華服務的決心；93 天後，她更清楚大家的期待，她會這些放在心上，也放進行動裡。她深知這不是短跑，而是一場耐力賽，所以請中正萬華的選民，成為我最大的底氣，堅定支持馬郁雯。
針對民進黨台北市議員預計在3月2日至4月10日展開黨內初選，馬郁雯向民眾喊話，中正萬華所有家用電話都有機會接到民調，拜託請為我守護關鍵的馬一通來電，電話民調「請唯一支持馬郁雯」，爭取一個能為中正萬華服務的機會。
