北市綠議員陳怡君涉詐助理費、收賄455萬！ 一審重判7年10月

北市議員陳怡君涉詐助理費、收賄455萬一審遭重判。（圖：陳怡君臉書）

台北市議員陳怡君捲入人頭助理詐領公費及收賄護航建案案，士林地方法院今天（12日）一審宣判。法院認定，陳怡君長期利用議員職權與制度漏洞，情節重大，依貪污等罪判處合併應執行有期徒刑7年10月，並褫奪公權5年；辦公室主任張惠霖則判刑5年10月、褫奪公權4年。全案犯罪所得合計455萬餘元，均須追繳，案件可上訴。

判決指出，陳怡君自2018年底起，與張惠霖共謀，找來弟媳洪女、表哥賀男及張的姐姐等人擔任人頭助理，向議會領取不實助理費384萬8568元，相關款項再透過多層帳戶轉移，用於私人租屋費用及投資股票，來掩飾金流來源。此外，陳怡君另於2023年8月至今年2月間，透過張惠霖收受建商以「顧問費」名義匯入的款項共70萬餘元，法院認定並非單純顧問報酬，而是協助建案加速通關的對價行為。

法院審酌，張惠霖不只負責安排人頭助理，也實際掌控帳戶與提款卡，操作資金流向，並居中收受建商款項後轉交陳怡君，屬關鍵執行角色。對於被告辯稱不知情或屬友誼贊助，法院未予採信。士林地方法院在經過一年多審理後，今天下午宣判，判處陳怡君7年10月有期徒刑、褫奪公權5年；張惠霖則判處5年10月有期徒刑、褫奪公權4年。