北市綠電校園計畫 財部票選第一

綠能教學－內湖國小。（台北市教育局提供）

記者王誌成∕台北報導

台北市教育局十五日表示，為推動之「綠電創能創收─活化共營永續校園」計畫，近期代表市府報送財政部開源績效評選，並在各地方政府提報案件中脫穎而出，獲票選為全國第一名，肯定本市在兼顧財政開源與永續教育上的整體成果。

教育局指出，面對氣候變遷與淨零轉型趨勢，北市以二０五０淨零排放為目標，將校園視為推動能源轉型與永續教育的關鍵場域。透過整合節能與創能策略，引進民間資源投資公有屋頂與空間，讓學校不僅成為再生能源小型發電廠，更能將售電收益回饋校園，形成兼具節能減碳、財源挹注與教育推廣的多重效益。

廣告 廣告

在實際成果方面，截至一一三年止，台北市已有一百四十九所公立各級學校完成屋頂型太陽光電設置，總設置容量約二萬九千三百八十一ｋｗｐ，一一二年發電量達三萬三千四十二萬一千七百二十三度，每年減碳約一萬六千五百一十噸，相關收益可用於汰換節能設備與校舍修繕等，成為學校穩定且具永續性的財源來源。

該案能在財政部開源績優案例評選中獲得第一名，顯示台北市在推動「智慧永續校園」的過程中，已成功結合公私協力、能源轉型與教育創新，未來將持續擴大校園再生能源布建與教學應用，讓「永續從校園出發」不只是口號，而是扎根下一代生活日常的具體行動。