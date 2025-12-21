北市維安升級 蔣萬安：將針對跨年高強度演練、研議細胞簡訊示警

台北市19日晚間發生無差別攻擊事件，造成4死11傷，震驚全台。台北市長蔣萬安今（21）日表示，台北市因應此事件發生後，已全面提高全市維安警戒。他指出，市府昨（20）日召開專案小組會議後，也到警政署參與中央會議，並到捷運中山站巡視現場警力配置，現場有多組警力部署，除建置警力外也有保安警力支援，站點周邊外圍並加強警車巡邏；他強調，相關警力「配備齊全」，包含配槍、密錄器、警棍等裝備，整體警戒已提升。

蔣萬安說，1219事件後，台北市首場國際大型活動為今日的台北馬拉松，市府在賽事維安拉高標準，包括特勤小組進駐、強化沿線部署。他指出，警方本次增派341名警力、共693人，約為過往的一倍，希望確保賽事安全圓滿。

廣告 廣告

針對接下來的大型活動，蔣萬安表示，市府將提高整體戒備規格，以確保民眾安全。他指出，北市預計下週舉辦跨局處高強度演練，將由消防局、警察局、捷運公司、衛生局等單位共同參與，除因應1219事件情境外，也針對即將到來的跨年晚會進行模擬，預計朝市府站周邊站點規劃。

蔣萬安說，市府將研擬在未來發生類似事件時，透過發送「細胞簡訊」讓周邊市民即時接獲提醒，以提高防範意識，並責成相關單位儘速研議落實。他也說，對於跨年晚會的維安，初步部署包含特勤小組進駐、保安警力支援，並將結合偵爆犬、防暴車及周邊場檢等作為，朝「地毯式」方式全面進行，確保活動期間安全。



針對安檢措施，蔣萬安說，市府將評估在大型活動及人潮聚集場域導入相關設備，包含安檢門及金屬探測器等作為。他指出，這類設備將以室內場館為優先對象，例如小巨蛋等大型演唱會或表演場地，是否裝設將視風險評估結果，並與場館單位進行協調，相關單位目前也已就設備設置的可行性進行研議。



同時，蔣萬安表示，市府將跨局處擬定「計畫型無差別攻擊」事件的應處文宣教材，讓市民在第一時間掌握正確作法，並由教育局推動各級學校宣導，提升防範意識。

責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

張文案後首場大型活動「台北馬拉松」 蔣萬安：出動693警力加強維安

北捷隨機殺人兇嫌張文疑偽裝路人 摀口鼻逃離畫面曝光

早有預謀？ 張文「場勘」曾到百貨詢問如何到頂樓拍聖誕樹