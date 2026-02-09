北市線上論壇聚焦永續 臺日青年交流環保行動

臺北市環保局攜手日本松山市環境部首次共同舉辦線上環保青年論壇

學生分組討論，展現跨校合作力

北市環保局辦理青年工作坊，引導北市青年學子針對環境永續議題進行討論與整合

政大附中、芳和實中、萬芳高中及中山女中攜手日本松山東高等學校分享環保行動經驗

臺北市環保局首次與日本松山市環境部共同舉辦線上環保青年論壇，來自臺北市的政大附中、芳和實中、萬芳高中及中山女中，攜手日本松山東高等學校，聚焦聯合國永續發展目標（SDGs），分享青年環保行動，匯聚兩市青年的創意與行動力，攜手思考城市永續發展的實踐方向，展現跨國合作與在地行動的精神。

環保局說明，臺北市與日本松山市友好交流已有10多年，並於113年正式締結為友誼市，進一步拓展至青年交流、環境永續與聯合國永續發展目標等領域。為深化兩市青年於永續議題上的實質交流、提升論壇討論深度與成果，環保局在論壇正式登場前先行辦理實體青年工作坊作為前導活動，透過面對面交流，引導北市青年學子針對環境永續議題進行討論與整合。

環保局指出，本次線上論壇呼應聯合國2030永續發展議程，以聯合國永續發展目標為主軸，讓兩市青年不受距離限制分享環保行動經驗，並透過分組討論進行深入交流。討論聚焦SDG12「責任消費與生產」，探討如何打造屬於自己的「永續衣櫥」，降低快時尚對環境造成的影響；SDG13「氣候行動」則討論改變日常生活習慣如何有助於降低碳排放；SDG14「海洋生態」分析海洋垃圾的主要來源，並交流日常生活中的減量行動；SDG15「陸域生態」探討學校與社區如何共同參與在地生態監測工作，強化對自然環境的認識與守護，提出城市永續發展的創意解方。

環保局表示，永續發展不僅是口號，更是對未來世代的承諾。透過本次青年論壇與國際交流，促使永續理念轉化為實際行動，未來將持續深化跨域與國際合作，共同邁向2050淨零排放願景。