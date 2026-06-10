北市總質詢結束 戴錫欽籲正視公教缺額與AI發展

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台北市議長戴錫欽。（圖／戴錫欽粉專）

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】台北市議會為期9天的總質詢昨日落幕，議長戴錫欽表示，本次議員總計提出240項議題，涵蓋輝達進駐北士科、公教人力缺額及財政運用等焦點。戴錫欽指出，北市今年榮獲新加坡李光耀世界城市獎特別獎等多項肯定，但他同時示警，市府公教人力大幅流失已成市政推動的最大隱憂，呼籲市府將解決缺額列為優先項目，並以前瞻視野掌握AI產業發展。

戴錫欽表示，台北市今年在施政表現上屢創佳績，在新加坡2026年「李光耀世界城市獎」中獲頒特別獎，成為全台唯一獲此殊榮的城市，讓國際看見台灣城市治理水準。在國內評比方面，2026年《遠見》調查中，市長蔣萬安拿下歷年最佳的4.5顆星；《中國時報》調查亦以11金2銀的成績居六都之冠，更首度摘下縣市長施政滿意度金獎。他強調，這些成績歸功於市府團隊的付出與議會同仁的認真監督，成功提升了市民的光榮感。

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針對剛結束的總質詢，戴錫欽說明議員共提出240項議題。在產業與發展方面，各界高度關注輝達進入北士科後的供電、交通規劃與腹地發展，以及如何結合AI推動智慧城市治理。在市政與民生部分，探討範圍涵蓋財劃法修法後財源運用、中央補助款刪減應對、無菸城市推動、育兒減少工時政策、敬老卡擴大使用、營養午餐半天班留校用餐與指導費、聯開宅處分，以及加速推動都更與基準容積檢討等。此外，防範針孔偷拍、鼠患防治、密室逃脫管理及毒駕防制等社會關注議題，也廣泛受到討論。

儘管施政備受肯定，戴錫欽也提醒市府必須正視未來隱憂。他指出，輝達進駐北士科將帶來AI產業群聚效應，市府須妥善規劃如何與內湖、南港科技產業廊帶串連，在快速變動的AI浪潮中確立國際戰略角色。同時，面對少子化與高齡化危機，須持續透過住宅與育兒政策因應。他特別強調，市府公教人力流失已實質影響案件辦理進度與教學品質，且經驗斷層無法輕易填補，期盼市府透過福利報酬誘因、改善工作環境及導入AI智慧工具等方式解決人力缺額。未來盼府會持續攜手，以AI科技與人本治理為目標，打造台北成為全球典範城市。

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