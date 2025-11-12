北市總預算2度卡關！國民黨建議付委審查 顏若芳轟：市府沒做任何說明
記者楊士誼／台北報導
北市議會今（12）日再次審議北市明年度總預算等17案，上週因綠營對市府不普發現金等而要求暫擱，北市議長戴錫欽也裁定擱置。稍早在大會上，國民黨團總召李明賢稱，各局處有跟議員說明預算；民進黨北市議員顏若芳則說，上週至今市府沒有向她說明總預算，若要強硬忽略議員的意見，將破壞府會和諧，最終戴錫欽再次裁定擱置總預算。
李明賢發言時表示，總預算已經因時程關係被擱置一次，因此他建議付委審查，且各局處有跟議員們說明，應將總預算交給各個委員會實質討論，若在大會耽擱對程序上沒有太大幫助，然發言一出，隨即引來綠營議員微詞。
顏若芳發言表示，有意見就暫時擱置是慣例，但李明賢稱各局處有跟議員說明，但暫擱至今不曉得市府是跟誰做了說明。她指出，上週喊出暫擱後至今沒接到市府說明或約時間，如果市府要以此強硬忽略議員對總預算的意見，這是非常破壞府會和諧的方式，顏若芳也隨即喊出暫擱。隨後議長戴錫欽再次徵詢在場議員對總預算提案有無意見？只見在場雙方意見分歧，戴錫欽也裁定暫擱總預算。
