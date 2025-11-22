北市罰單申訴率連2年飆高 汪志冰：執法品質粗糙

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】臺北市交通違規罰單申訴件數已連續兩年高於平均值約1.2倍，且撤單率逐年攀升近20%，對此，臺北市議員汪志冰質疑市府執法品質粗糙，尤其今年「未減速慢行禮讓行人」的申訴率異軍突起奪冠，且撤單率高達近3成，顯示用路人與執法單位對「停、讓」的認定存在巨大落差。

汪志冰要求北市執法單位針對民眾檢舉片段畫面，應多加反覆審慎比對，杜絕「模糊認定、大量開罰」。(翻攝畫面)

根據臺北巿交通裁決所109年至113年的資料顯示，臺北市前十大汽機車違規案件平均每年約106萬件，每年申訴件數近兩年來到2.2萬件，已連續兩年高於平均值約1.2倍。汪志冰指出，自112年中政府調高未禮讓行人罰則並加強取締後，該項目旋即在隔年擠進十大違規排行榜。

汪志冰進一步分析申訴樣態，過去多年由「未依規定使用燈光」獨佔鰲頭，但自113年起，已被「未減速慢行禮讓行人」取代，躍居申訴率冠軍。更驚人的是，該項目的撤單率高達近3成，衝上十大違規項目撤單率的第二名。汪志冰表示，從多起民眾陳情個案來看，許多駕駛判斷行人尚未踏入行穿線而行駛，卻遭警方開罰，經議員服務處協助審視影片後，發現陳情人並無違規並成功撤單。這突顯出政府「還路於民」的良善美意，卻因執法認定備受質疑而蒙上陰影。

汪志冰強調，違規行為受罰天經地義，但許多申訴案件僅能提供單一切割畫面，對違規事實的判斷構成考驗。儘管警方審核民眾檢舉及科技執法違規的人力五年來有所增加，但若執法單位仍不能謹慎反覆比對，極容易在爭議邊緣出現誤判。

汪志冰要求執法單位，必須多加反覆審慎比對違規畫面，絕不能再以「模糊認定、大量開罰」的粗糙做法，形同擾民。她強調，應還給用路人一個明確、合理的執法環境，才能真正落實「還路於民」。

