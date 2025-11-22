北市罰單申訴率連2年飆高 汪志冰：執法品質粗糙
【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】臺北市交通違規罰單申訴件數已連續兩年高於平均值約1.2倍，且撤單率逐年攀升近20%，對此，臺北市議員汪志冰質疑市府執法品質粗糙，尤其今年「未減速慢行禮讓行人」的申訴率異軍突起奪冠，且撤單率高達近3成，顯示用路人與執法單位對「停、讓」的認定存在巨大落差。
根據臺北巿交通裁決所109年至113年的資料顯示，臺北市前十大汽機車違規案件平均每年約106萬件，每年申訴件數近兩年來到2.2萬件，已連續兩年高於平均值約1.2倍。汪志冰指出，自112年中政府調高未禮讓行人罰則並加強取締後，該項目旋即在隔年擠進十大違規排行榜。
汪志冰進一步分析申訴樣態，過去多年由「未依規定使用燈光」獨佔鰲頭，但自113年起，已被「未減速慢行禮讓行人」取代，躍居申訴率冠軍。更驚人的是，該項目的撤單率高達近3成，衝上十大違規項目撤單率的第二名。汪志冰表示，從多起民眾陳情個案來看，許多駕駛判斷行人尚未踏入行穿線而行駛，卻遭警方開罰，經議員服務處協助審視影片後，發現陳情人並無違規並成功撤單。這突顯出政府「還路於民」的良善美意，卻因執法認定備受質疑而蒙上陰影。
汪志冰強調，違規行為受罰天經地義，但許多申訴案件僅能提供單一切割畫面，對違規事實的判斷構成考驗。儘管警方審核民眾檢舉及科技執法違規的人力五年來有所增加，但若執法單位仍不能謹慎反覆比對，極容易在爭議邊緣出現誤判。
汪志冰要求執法單位，必須多加反覆審慎比對違規畫面，絕不能再以「模糊認定、大量開罰」的粗糙做法，形同擾民。她強調，應還給用路人一個明確、合理的執法環境，才能真正落實「還路於民」。
更多警政時報報導
【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款
《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光
其他人也在看
北市未減速慢行 禮讓行人罰單 申訴率第1 撤單率第2
交通違規受罰天經地義，但也存在不少罰單不合理情形，根據台北市交通裁決所一○九至一一三年數據顯示，台北市前十大汽機車違規案件，平均每年約有一百零六萬件，平均申訴件數約有一‧九萬件，撤單率也逐年攀升近百分之二十，警察執法品質受到民眾質疑。其中，一一三年「未減速慢行禮讓行人」，申訴率異軍突起奪下第一，撤單率竟也成為第二！由此凸顯，用路人與執法單位對於「停、讓」存在不小認知差距及誤判空間。台北市汪志冰議員昨（廿一）日強調，執法單位應反覆審慎比對違規畫面，絕不能出現「模糊認定、大量開罰」粗糙做法，這種做法形同擾民，否則政府「還路於民」的美意將蒙上陰影。議員汪志冰指出，民眾向她陳情，指稱開車行經路口時，當時判斷行人站在庇護島內尚未踏入行穿線，因此，直接開車行駛經過，卻遭員警攔下，認定 ...台灣新生報 ・ 1 天前
北市禮讓行人標準模糊 罰單申訴多
為洗刷行人地獄之名，北市推動「還路於民」政策，不過國民黨議員汪志冰指出，汽機車違規罰單中，「未減速慢行禮讓行人」申訴率奪冠、撤單率第2，執法品質受到質疑。北市警察局回應，將持續加強教育員警，對舉發案件違規事實從嚴審核，申訴從寬認定，另發函警政署，盼中央提供明確執法標準，保障民眾權益。中時新聞網 ・ 9 小時前
違規撤單率攀升 北市警持續提升執法品質 (圖)
台北市議員汪志冰表示，北市汽機車違規案平均每年約106萬件，申訴案約1.9萬件，撤單率逐年攀升。北市交通大隊回應持續提升員警執法品質。圖為警方執勤狀況。中央社 ・ 22 小時前
天成飯店集團推出「蝶谷城堡」雙館專案話題爆紅 花蓮最夢幻新路線 住城堡、泡森林 一趟旅行收集雙湯奢華
【記者羅伯特/綜合報導】花蓮旅遊再升級。天成飯店集團今年秋冬端出一條超人氣的新玩法，將瑞穗天合國際觀光酒店的歐 […]民眾日報 ・ 22 小時前
黃國昌：柯文哲關注「鄭黃會」 覺得往正確的方向邁進
民眾黨主席黃國昌今出席議員黃瀞瑩舉辦的「台灣有愛 民眾溫情 士北有姐 寒冬送暖」園遊會，被問及前民眾黨主席柯文哲是否關注上週與國民黨主席鄭麗文的會面，他表示，柯文哲當然關心，也有表示一些看法，柯覺得整個氣氛非常的融洽，也往正確的方向在邁進。自由時報 ・ 23 小時前
華商徐家樹 6425萬元買下緬街置地大廈
皇后區開發商徐家樹(Chris Jia Shu Xu)旗下公司近期再度擴張其在法拉盛的商業地產版圖，仲介公司JLL證實，...世界日報World Journal ・ 23 小時前
台灣人超愛檢舉 「未禮讓行人」撤單率卻超高
台灣被美媒形容是「行人地獄」，政府提高車輛不禮讓行人罰則後，該項在北市去年申訴率排名居冠、撤單率第二，議員點出民眾與警方...聯合新聞網 ・ 20 小時前
剛搬進宿舍！室友想借私密物 網友狂喊母湯
剛搬進宿舍！室友想借私密物 網友狂喊母湯EBC東森新聞 ・ 20 小時前
違規申訴撤單率攀升 北市警：持續提升執法品質
（中央社記者劉建邦台北22日電）議員發現台北市汽機車違規案平均每年約106萬件，但申訴撤單率逐年攀升，執法品質遭民眾質疑。台北市交通大隊今天表示，針對違規行為精準執法，將持續提升員警執法品質。中央社 ・ 22 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 23 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 19 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 3 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 17 小時前