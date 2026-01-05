北市老人 每8位有1位具營養不良風險

根據社區營養推廣中心一○八至一一四年調查，台北市老人族群當中，具有營養不良風險者約佔百分之十三‧五（每八位就有一位）。台北市營養推廣中心五日表示，透過資源盤點與跨部門整合，連結社區夥伴，將營養服務帶出診間、走進社區，更結合超市、商家等共同打造友善飲食環境。

北市衛生局長黃建華表示，健康飲食不應只是個人的努力，更需要環境的支持，近年來，營養推廣中心致力走入社區提供長者營養教育、營養風險篩檢及營養諮詢等服務；透過開發創意教案、辦理行動廚房料理DIY、輔導共餐據點及餐飲業者，建立健康餐食支持環境。

今年跨域規劃多元團體營養教育課程，結合北市十二區健康服務中心、里辦公室、共餐據點或社區照護關懷據點、社區大學等單位，辦理健康烘培、總鋪師料理實戰等活動，讓長者於娛樂中學習營養新知，使其了解健康飲食重要性；運用合作網絡夥伴關係，與民間企業比如全聯、家樂福、大全聯、全家等共同推動健康食材採購體驗與建立健康餐食環境。

另於一一四年社區營養推廣中心調查發現，高達九成五以上外食族對餐點感到困擾，前三大痛點依序為太油膩、蔬菜少及調味過鹹，這些困擾與全球高飲食風險因子不謀而合。為此，社區營養推廣中心擔任消費者與店家間的橋樑，推動「健康加一點友善店家」計畫，由餐飲業者提供簡易客製化服務「醬料少一點、油加少一點、菜煮軟一點」，解決民眾選購健康外食餐點的困擾。