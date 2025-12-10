北市老名宅逆襲！30年以上交易13筆 「這因素」成身價保證

台北市大安區是傳統蛋黃區，不少老名宅屋齡雖高，但身價不斐。台灣房屋忠孝延吉店提供



誰說老屋不值錢？房仲業者統計今年台北市屋齡30年以上、總價逾7000萬的住宅交易，總計13筆，坐落在大安區、信義區和松山區，其中有3筆破億的老宅交易，分別是屋齡已37年的松山區「國際名園」、47年的大安區「仁仁」，和信義區40年「翠亨村名廈」。而屋齡最老的是大安區「百利大廈」已過半百，但高樓層仍成交128.9萬元，總價近億元，顯示老名宅仍衝出高貴身價。

台灣房屋忠孝延吉加盟店店長黃哲斌表示，屋齡50年的「百利大廈」，屬於早期的仁愛路名宅，屋主大多為企業主、大安區資深住戶，儘管屋齡高、屋況舊，因坐擁黃金門牌，公設比低、坪數實在，極少有釋出，成交行情約在每坪110至130萬元。此外，「百利大廈」的自辦都更單元劃設已核准，未來若順利改建，新建大樓單價行情至少200萬元起跳。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，北市仁愛路因直通總統府，有「官道」之稱，且林蔭大道的規劃，成為都會區中的優美景觀，在「豪宅」一詞尚不流行時，仁愛路上的大樓產品規劃為50至80坪的大空間，可滿足高端家族需求，入住的買家「非官即貴」，又被稱為「名宅」，包括仁愛鴻禧、百利、百吉、陞厦、天厦，也都屬於當時知名住宅。

張旭嵐說，北市早年商業發展以東區為中心，商圈發展熱鬧、交通便利，這些資深又高貴的名宅，多集中在仁愛路和敦化南路一帶，且和新住宅大樓相比，老名宅公設比低、土地持分大，且地段燙金，因此，屋主相當惜售，很少有物件釋出，周邊豪宅像是仁愛路上的「帝寶」、「吾彊」和敦化南路上的「元大栢悅」，都曾有單價超過250萬以上的交易紀錄，該路段的名宅大樓未來若能改建、身價不凡。

而今年成交的老名宅中，松山區「國際名園」的總價達1億885萬元，每坪單價為134萬元，也創下該社區單價新高。第一建經研究中心副理張菱育指出，該社區位在慶城街上，在松山區最貴豪宅「文華苑」旁，由於是海砂屋，已由長虹建設負責整合改建，建案基地達1700多坪，預計將成為「Diamond Towers 台北之星」之後，國內第二大的民間都更案，未來新推案單價可望破200萬元。

