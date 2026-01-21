北市老婦結帳和老伴、孫女走散 暖警調閱電眼助尋人

〔記者鄭景議／台北報導〕一名年邁婦人昨日在台北市大安區觀光商圈與丈夫及孫女走散，焦急地在街頭流淚求助。大安分局和平東路派出所員警獲報後隨即啟動內外聯動，透過調閱監視器與現場分頭搜尋，成功在不遠處找回患有輕微失智的丈夫與年幼孫女，讓原本擔心不已的婦人破涕為笑，一家人平安團聚。

大安分局和平東路派出所指出，員警費品涵、陳奕宏接獲報案，指稱商圈街頭有一名婦人情緒激動且徘徊不止。員警趕抵現場時，發現該名婦人神情緊張、淚流滿面，手中握著手機微微顫抖。經詢問得知，婦人當時正在店家排隊結帳，孫女則帶著爺爺先行離開尋找廁所，沒想到隨後就失去聯繫。

由於丈夫患有輕微失智症狀，而孫女年紀尚幼且身上沒有攜帶任何通訊設備，婦人極度擔心家人的安危。所內員警楊伯軒在接獲回報後，立即留在派出所鎖定路口調閱周邊監視器畫面；現場的費、陳兩名員警則是在確認兩人的衣著特徵後，於商圈巷弄內分頭展開搜尋。

經過警方的耐心比對與地毯式搜尋，最終順利在不遠處的路口發現迷途的爺孫兩人。婦人見到家人平安歸來，心中大石總算落地，對警方的積極協助與當機立斷表達由衷感謝，直言多虧警察幫忙，祖孫三人才能順利團圓。

大安分局提醒，民眾帶著長者或年幼孩童外出時，應盡量結伴同行並留意彼此位置。警方建議，家屬可預防性為長者或孩童加裝定位設備，或在隨身衣物留下聯繫方式，這將能有效降低走失風險，確保在發生意外時能第一時間與家人取得聯繫。

