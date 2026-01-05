北市老字號戲院熄燈！新民生戲院營業至1／31 感嘆：經營比以前艱難得多

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

位在台北市民生社區圓環、陪伴在地居民超過30年的「新民生戲院」，今（5）日無預警宣布，將於2026年1月31日正式結束營業。戲院坦言，面對大眾觀影習慣轉變與經營壓力，只能選擇畫下句點，「這不是一個輕鬆的決定，更不是一句話就能帶過的告別」，消息曝光後，也讓不少老顧客與在地居民感到震驚與不捨。

陪伴在地居民超過30年的「新民生戲院」，今（5）日無預警宣布將於2026年1月31日正式結束營業。（圖／新民生戲院臉書）

新民生戲院前身為「民生戲院」，坐落於民生社區圓環核心地段，見證社區從早期住宅聚落一路發展至今的歷程。戲院於2012年整修改裝後重新開張，嘗試在傳統戲院與現代觀影需求之間尋找平衡，然而隨著串流平台崛起、觀影型態轉變，實體戲院人潮逐年下滑，營運壓力也隨之加重。

戲院強調，這篇公告不是結束，而是一份感謝。未來在歇業前的這段時間，仍希望陪伴觀眾繼續看完幾部好電影，讓這段旅程能以溫柔的方式落幕。直到2026年1月31日止，戲院的燈仍會亮著、銀幕仍會放映，歡迎影迷回來坐坐，留下最後的回憶。

針對會員卡儲值金額、紅利點數與電影套票等相關權益，新民生戲院也同步公告處理方式，提醒會員可依規定完成使用或退款作業，相關事宜須由會員本人辦理，若委託代辦需攜帶授權文件，如有疑問，可於營業時間向現場人員洽詢。

新民生戲院最後也向所有戲迷深深一鞠躬表示，「我們下台一鞠躬，圓滿落幕，後會有期，江湖再見」，感謝一路以來的支持與陪伴。



