北市老字號銀樓賣LV仿品手鐲被抓包 業者遭起訴

台北市 / 綜合報導

台北市大同區一間老字號銀樓，涉嫌出售刻有LV圖樣的仿冒金手環，LV品牌在台灣代理人派人到場蒐證，送驗提告。對此業者解釋，是因應客人要求才會進貨，並非刻意賣假貨。不過根據規定，持有或陳列仿冒品就已經觸法，最重可處一年以下有期徒刑， 併科罰金 。

玻璃展示櫃裡好幾排黃金飾品，品質一等一做工也相當精緻，位於台北市大同區，這家珠寶銀樓開業超過60年，沒想到近期卻被檢舉賣LV仿品，當事業者說：「如果你(客人)有需要，我就幫你買，然後一個人問，兩個人問，我就想說，那幫他買個來給他試戴看看，然後如果你有需要檢驗，是不是金，我可以幫你檢驗，是這種情況。」

LV代理人獲報，這家珠寶銀樓在賣仿冒品，派人到場蒐證，買下刻有LV LOGO圖樣的金手環，隨即送驗提告，不過業者喊冤，說是因應客人要求才會進貨，並非刻意賣假貨。仔細看LV的金飾廣告，大多是一體成形的LOGO款式，或是手鍊的搭配LOGO老花圖樣點綴，與業者售出的刻字平版手鐲，不太一樣。

記者VS.當事業者說：「(好像有侵權還是)，對對，就寫侵權，因為妳們去其他家，也是應該，這種事情不只我們一家。」非本案律師李立勤說：「銀樓販賣帶有LV商標飾品的部分，恐讓人誤以為，LV有販賣此飾品，銀樓展出該飾品，雖然沒有賣出，但仍然違反商標法第97條規定。」

業者意圖販售或是持有陳列仿冒品，恐怕已經觸法，最重可處一年以下有期徒刑並罰款，雖然業者強調只是幫客戶代購，但也必須面對法律制裁。

