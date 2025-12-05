北市老屋增設電梯難 11年僅1.5％獲補助 議員促設KPI、取消代金

為改善「老人住老屋」政策，北市民國104年開辦補助老舊公寓大廈增設電梯。不過北市議員汪志冰指出，市府近11年來提高補助金額、鬆綁申請條件，但取得雜項執照件數與獲得補助成案數低。（本報資料照）

為改善「老人住老屋」政策，北市民國104年開辦補助老舊公寓大廈增設電梯，近11年來提高補助金額、鬆綁申請條件，然而取得雜項執照件數與獲得補助成案數低，進度緩慢。北市議員汪志冰表示，應設輔導社區增設完成件數年度KPI，分析檢討難以成案原因，提出改進辦法，並研議比照新北巿取消代金作法，讓老屋新生。台北市長蔣萬安允諾，會請北市都發局參考新北市研議相關辦法。

北市推動老舊建物增設電梯政策，開辦至今補助規定及金額多次調整，目前最高補助金額為300萬元，又於113年將補助申請資格，從須100％全體區分所有權人同意，放寬到區分所有權人過半數即可，加速建構高齡友善居住環境。

汪志冰表示，增設進度緩慢原因在於取得住戶同意、拿到雜項執照，如同一地號共有人過多，會拉高門檻難過半數，其他還有1樓住戶不須電梯、持反對態度，其餘還有取消法定車位增設電梯需繳代金等阻礙，導致遲遲無法取得雜項執照，更枉論獲得補助。

汪志冰說，縱使住戶整合成功，後續從申請執照、興建電梯到請領補助，最短也要2年。104年至114年10月止，北市取得雜照得增設電梯累計有191件、獲補助149件，然而北巿20年以上建物有10萬棟，假設因空間限制只有1成、1萬棟建物可增設電梯，與申請雜項執照和申請補助的件數比較，分別僅占2％、1.5％，顯然緩不濟急。

北市建管處長虞積學說明，增設電梯最困難的是取得50％同意書後拿到雜照，剩下的市府會幫忙排除，如施工時碰到地面層既存違建，市府已訂定調處程序，如達成共識就自行拆除；無共識則交由建管處依序查報拆除。另若需取消掉基地法定車位，則要繳納代金，不過北市尚未遇到類似案例，現在會先研議相關辦法，防患未來情況；若是公寓本身空間不足，就屬建物條件因素而無法增設電梯。

北市更新處長詹育齊表示，民眾如詢問增設電梯，就會派輔導團隊協助整合，包括建築師跟專業團隊，評估是否適合增設電梯，並現場會勘、講解。

