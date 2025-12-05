北市老屋增設電梯 議員促取消代金

為改善「老人住老屋」政策，北市民國104年開辦補助老舊公寓大廈增設電梯。不過北市議員汪志冰指出，市府近11年來提高補助金額、鬆綁申請條件，但取得雜項執照件數與獲得補助成案數低。（本報資料照片）

為改善老公寓環境，北市府於民國104年起開辦補助老舊公寓大廈增設電梯，近年陸續提高補助金額、鬆綁申請條件增加誘因，然而取得雜項執照件數與獲得補助成案數低，進度緩慢。國民黨台北市議員汪志冰表示，應設年度KPI、分析難成案原因、提出改進辦法，並研議比照新北巿取消代金作法，讓老屋能新生。台北市長蔣萬安允諾，會請都發局參考新北市研議辦法。

北市推動老舊建物增設電梯政策，為提高誘因，除將最高補助金額提高為300萬元，113年也放寬補助申請資格，只要有過半區分所有權人同意即可，加速建構高齡友善居住環境，但增設進度仍舊相當緩慢。

汪志冰表示，困難在於取得住戶同意、拿到雜項執照，如果同一地號的共有人過多，就會拉高門檻難過半數。此外也有部分1樓住戶因用不到電梯而持反對態度，且若要取消法定車位以增設電梯，則需繳代金給市府，對於老屋增設電梯都是阻礙。

汪志冰說，縱使住戶整合成功，後續從申請執照、興建電梯到請領補助，最短也要2年。104年至114年10月止，北市增設電梯的老公寓累計有191件、獲補助149件，然而北巿20年以上建物有10萬棟，假設因空間限制只有1成、1萬棟建物可增設電梯，與申請雜項執照和申請補助的件數比較，分別僅占2％、1.5％，顯然緩不濟急。

建管處長虞積學說明，增設電梯最困難的是取得50％同意書後拿到雜照，剩下的市府會幫忙排除。如施工時碰到地面層是違建，市府已訂定調處程序，如達成共識就自行拆除，無共識則交由建管處依序查報拆除；若需取消法定車位則要繳納代金，不過北市尚未遇到類似案例，現在會先研議相關辦法，防患未來情況；若是公寓本身空間不足，就屬建物條件因素而無法增設電梯。

都市更新處長詹育齊表示，民眾如有詢問增設電梯事宜，就會派輔導團隊協助整合，建築師跟專業團隊會評估是否適合增設電梯，並現場會勘、講解，以加速推動進度。