北市老牌銀樓被抓包賣假貨 LV「2.6萬手鍊」鑑定是假貨 女負責人起訴

台北市大同區一間老字號銀樓在店裡擺放「LV款式」手鍊供客人挑選，LV在台代理人接獲檢舉後派人到場蒐證，買下一條印有LV圖樣的仿冒手鍊，隨即送驗提告。士林地檢署調查後，依商標法對負責人 53歲鄭姓女子提起公訴。

起訴書指出，這家珠寶銀樓位於北市大同區延平北路二段，萬華區也有分店。去年8月28日，LV的代理團隊前往延平北路二段的門市蒐證，以2萬6800元買下一條帶有LV經典花紋圖樣的手鍊，送驗後確認與真品不符，憤而向警方檢舉。

鄭女到案時表示，店裡主要做黃金買賣，這類手鍊只是因應部分客人要求才會進貨，並非刻意賣假貨。不過檢方認為，店內確實有陳列仿冒商品，且標價販售，仍構成違法。

另外，雖然蒐證人並沒有「真實」買貨意圖，整個買賣行為不算真正成交，但依商標法仍可論以「意圖販賣而陳列仿冒商品」。檢方也請求法院將蒐證買下的手鍊沒收，並依《商標法》第97條起訴鄭女。



