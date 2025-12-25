北市老舊公寓設電梯擬免收代金 都發局承諾提修正草案

議員對老舊建物增設電梯需繳納代金及冗長審查程序提出建議。（示意圖／本報資料照片）

台北市政府近年來積極推行老舊公寓增設電梯補助，卻遇上老舊建物增設電梯因佔用法定空地，面臨高額代金負擔與冗長審查程序，以及市府在處理同一社區同個廠商負責施工的多部電梯審查時，卻由不同人員審理的情況。對此都發局回應，將透過建築法研擬相關自治條例，最快3個月釋出修正草案。

台北市議會工務委員會近日審查議員提出的老舊建物增設電梯相關提案。市議員郭昭巖表示現行法規設立電梯若占用法定停車位空地，民眾需繳納代金還要等待漫長的審查程序。李柏毅則指出民眾雖同意設立電梯，但不僅要繳納代金，更出現一個社區同個廠商設立多部電梯，卻有多個審查審查人員、等待三個月卻無審查消息，希望台北市可以比照新北市取消法定空地需繳納代金，電梯的設立審查也要更有效率。

針對議員提出的建議，都發局回應新北市在都市計畫法確實免除繳納代金，但並無解決變更使用執照的行政程序的等待時間，都發局下一步將擬自治條例來免除法定空地繳納代金，也會透過建築法一定規模以下免辦變更修法，讓涉及法定空地的部分不用辦理變更使用執照。至於同一社區同個廠商負責的多個電梯設立案延宕的狀況，都發局承諾將設立單一窗口並優化審核順序。

都發局提到，引用建築法的免辦變更修法不需進議會審議，而自治條例預計要3個月的時間來修訂，目標在農曆年前提出修正草案，並在明年第一會期送交議會。

