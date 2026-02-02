北市聯合稽查迪化年貨大街 12家標價缺失「再犯即罰」

年關將近，台北市法務局消保官於2日組成聯合小組前往迪化年貨大街稽查，自年貨大街開辦3天以來，已累計查核67家，共12家攤商有標價缺失。台北市消保官室主任林傳建指出，今年有別於往年宣導與輔導，改「當場限改、再犯即罰」處理，若業者再被查獲缺失，將依台北市消費者保護自治條例規定，處2萬元以上、10萬元以下罰鍰，且可按次處罰。

法務局今日與衛生局、消防局、環保局等單位組成聯合稽查小組，前往年貨大街稽查。消保官針對商品價格標示查核47家，發現違規項目包含知名點心「草莓大福」雖販售單顆卻未標示單價、「糖葫蘆」部分口味和品項未出現在價目表，以及「蛋捲」一盒五入裝未標示組合價等情形。依據北市消費者保護自治條例，應提供消費者充分、正確的資訊，不得有誤島及隱匿或欺騙行為，故線改善，若活動期間內再被查獲缺失，將移請商業處處2萬元以上、10萬元以下罰鍰，且可按次處罰。

廣告 廣告

台北市消保官室主任林傳建指出，今年有別於往年宣導與輔導，改「當場限改、再犯即罰」處理，若業者再被查獲缺失，將依台北市消費者保護自治條例規定，處2萬元以上、10萬元以下罰鍰，且可按次處罰。（台北法務局提供／孫敬台北傳真）

衛生局說，今日共檢查73家食品衛生，輔導改善16家，在食品標示查核方面，總計抽查670件產品，查獲1件標示不合格及1件疑似使用未確認原料，目前已進入行政程序調查。若調查屬實，標示不合格最高可處400萬元罰鍰；若涉及使用未確認原料，罰鍰金額最高可達2億元。

在公共安全與環境維護方面，消防局今日共檢查並宣導26家攤商，包含針對12家使用瓦斯的攤位進行行政指導；環保局則截至下午4點，勸導清潔件數4件，告發清潔2件。林傳建主任提醒，若擔心採買時遭遇偷斤減兩，永樂市場一樓服務台設有公秤供民眾自行驗證，如發現任何不肖業者，可立即向消保官反映或檢舉。

更多中時新聞網報導

TPBL》林書緯職業新高 送夢想家3連敗

16億獎勵 春節醫院開診率破7成

今日天氣、大樂透等