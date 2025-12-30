北市聯醫擬比照公務員 推子女教育補助、員工眷屬免掛號費

鍾佩玲近日要求衛生局研議增加聯醫體系「常態性福利」，如生活補貼或首都加級等誘因，以提高現職人員的留任率。圖為醫院醫護人員。（示意圖／本報資料照）

為提高台北市聯合醫院醫護人員薪資福利待遇，進一步吸引外縣市醫護人才，議員鍾佩玲近日要求衛生局研議增加聯醫體系「常態性福利」，如生活補貼或首都加級等誘因，以提高現職人員的留任率。議員林延鳳則建議，是否能全免醫護人員的員工宿舍住宿費用，以及宿舍規格提升，往單人房或雙人房的規格改進。

聯醫回應現已啟動多項福利政策，包括護理人員留任獎金、在職進修補助、英檢補助及優惠儲蓄存款等。針對未來常態性福利，聯醫計畫比照公務人員，編列子女教育補助費，並推動全院員工及眷屬免掛號費。此外，為讓員工安心養病，聯醫亦研議一年30天病假內維持薪資照給，期望市府能撥列固定性的經費支應，確保福利政策能持續推行。

至於薪資待遇部分，聯醫已於本月1日行文衛福部，統一制定醫事人員的夜班費補助標準，也進一步在19日致信衛服部爭取「首都醫護職務繁重加給」。

林延鳳觀察，台北市的高生活成本是醫護留任的一大挑戰，特別是住居費用佔薪資比例極高。聯醫表示，各個院區皆有安排宿舍給醫護人員、實習醫生、實習醫學生，因「台北市政府所屬各機關學校職務宿舍管理費計收方式」政策，宿舍每月費用仍需酌收1000至2000元，僅作為水電與管理費支應。

目前聯醫已陸續啟動宿舍改建計畫，並積極與社會局合作，爭取將公共住宅（如新星國中改建案）撥補作為醫護宿舍，以提供更優質的居住環境。

