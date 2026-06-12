北市聯醫脊椎內視鏡減壓手術「坐骨神經痛」高齡患者治療新方向

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〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市立聯合醫院中興院區神經外科近日完成一例高齡脊椎內視鏡減壓手術。患者為80多歲男性，長期受腰椎第四、第五節狹窄所苦，合併雙下肢坐骨神經痛及間歇性跛行，生活品質大受影響。經過醫療團隊的專業評估，患者接受「內視鏡腰椎減壓手術」，術後隔日就下床活動，返家後能自在行走並逐漸重拾生活自理模式，甚至能騎腳踏車在住家附近活動，行動力顯著提升，生活品質大幅改善。

神經外科主任高瑛指出，過去高齡患者接受傳統脊椎手術，往往面臨手術時間長、風險高、組織破壞大、術後恢復期程慢等問題。長期臥床更可能導致肌肉流失(肌少症)及感染風險上升，對生活品質造成顯著影響。相比之下，內視鏡減壓手術以微創方式進行，能有效降低上述風險。且手術破壞的肌肉組織更少，大幅降低術後腰部痠痛的發生率。

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面對高齡脊椎退化疾病的治療上，高瑛強調「低風險、緩解疼痛、提升生活品質」為主要目標。她認為，硬脊膜外注射神經阻斷術與內視鏡減壓手術，某種程度上可歸類為功能性治療方式，能改善症狀並維持高齡患者的生活自主性。

技術特色包含傷口小、出血量少，術後疼痛輕微；適合高齡或合併慢性疾病患者；精準減壓，改善坐骨神經痛與跛行症狀；住院時間短，復原迅速；可應用於腰椎與頸椎，臨床範圍廣泛等。

高瑛於2025年前往日本進修觀摩，深刻體會到內視鏡減壓手術的優勢，尤其對於高齡患者而言非常適合。此技術不僅能應用於腰椎，也能進行頸椎的治療，拓展了微創脊椎手術的臨床應用範圍。

聯醫表示，近年來，微創脊椎手術已成為國際醫療的重要趨勢。歐美及亞洲多國醫療中心積極導入內視鏡技術，並持續研發更高解析度的影像系統與精細化器械，提升手術安全性與精準度。

未來，結合人工智慧輔助診斷導航系統，有望進一步縮短手術時間、降低併發症，並推動脊椎微創治療邁向更高層次。並說，隨著人口高齡化，腰椎及頸椎退化疾病的患者逐年增加。脊椎內視鏡手術提供安全、有效的治療選擇，未來醫院將持續推動微創脊椎手術的發展，並加強術後復健與照護，期望能讓更多患者重拾健康與生活品質。

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