北市聯醫：長期飲酒 加速腦退化釀提早失智風險

（中央社記者劉建邦台北20日電）北市聯醫今天表示，飲酒文化普及，雖小酌怡情，醫學研究提到長期飲酒傷肝，更直接損害腦部，飲酒加速腦部退化，可能有提早失智風險。

台北市立聯合醫院發布新聞資料表示，許多民眾把酒類當日常社交潤滑劑，但酒精是引發失智的重要風險因子，飲酒很可能讓人提早邁向失智。

北市聯醫表示，52歲林姓男子因交友廣闊、應酬頻繁，一天常喝掉10餘罐啤酒或半瓶威士忌，甚至習慣靠酒助眠。起初只是偶爾忘記事情，但逐漸出現記憶力明顯缺損，工作判斷不再精準，連帶影響公司經營，壓力與債務接踵而來。

聯醫表示，林姓男子在家人陪伴到松德院區就醫，經臨床詳細問診、認知功能測驗及影像學檢查，確診為酒精性失智症，幸提早接受戒酒藥物治療、動機式晤談與團體治療，停止飲酒3個月後，記憶力與工作表現逐漸部分改善，避免進一步惡化。

聯醫表示，依據國際期刊發表內容，持續飲酒可能導致中壯年族群大腦功能受到影響，提早出現失智症狀。每週140克酒精，約等於每週12罐330毫升濃度4.5%的啤酒，將造成失智症危險因子。

聯醫表示，酒精除有直接神經毒性且會導致神經生長必須的維生素B1缺乏，民眾酒醉後可能出現眼球運動異常、步態不穩導致跌倒、嚴重失憶、虛談症狀。

北市聯醫松德院區成癮防治科表示，酒精非保健品，長期飲酒會增加失智風險，並非小酌無害。若有長期飲酒習慣，應警覺失智風險，提早戒酒才能降低傷害。若發現親友出現飲酒控制困難或記憶力明顯退化，應尋求專業精神醫療協助。（編輯：龍柏安）1141120