北市職場性平認證出爐 到職即享特休、感心假成亮點

北市職場性平認證出爐！5企業獲金質獎，到職即享特休、感心假成亮點。（示意圖，shutterstock／達志）

第6屆「台北市職場性別平等認證」獲獎名單出爐，今年共有5家事業單位通過認證並獲得金質獎殊榮，另有2家事業單位獲得銀質獎項及10家事業單位獲得銅質獎項，更有5家事業單位獲得創意獎。本年度獲獎事業單位都各有特色，比如到職即預給特休假、提供優於法規的「感心假」，讓員工可陪同親屬或子女就醫等，台北市勞動局將於11月25日舉辦表揚活動。

勞動局率全台之先於民國109年首創職場性別平等認證，每年檢視修正調整指標，透過8項指標協助事業單位全面檢視內部機制、決策組織、教育訓練，以及相關措施或制度，是否已納入多元性別平等意識。

辦理至今年已邁入第6年，今年申請事業單位共有47家，獲獎事業單位計有35家，勞動局將於11月25日上午10時於北市府青年局6樓國際會議廳舉辦「114年度台北市職場性別平等認證表揚活動」，表揚獲獎的事業單位。

其中凱基金融控股股份有限公司、永豐金融控股股份有限公司、元富證券股份有限公司、美商默沙東藥廠股份有限公司台灣分公司、安永聯合會計師事務所等5家取得合格認證的金質獎殊榮；更有許多具備創意創新精神的事業單位榮獲創意獎，成為創意獎之表率，還有許多表現優異的事業單位榮獲銀質獎、銅質獎及入圍獎肯定及嘉勉。

勞動局長王秋冬表示，本年度獲獎事業單位都各有特色，也推動不少優於法令的措施，都值得事業單位借鏡學習，如：每年動用特別預算進行薪酬調整，在常態調薪後啟動性別調薪機制，透過層層篩選與分析逐步縮小 Gender Pay Gap，實現性別薪資平等；響應38國際婦女節，對內部全體員工舉辦性別意識及DEI培力講座、消弭無意識偏見課程；員工可穿著自我認同且去性別化之公司制服或職場服裝出勤及參與公司活動；提倡Work-Life Balance，到職即預給特休假。

另提供帶薪假別供同仁彈性安排；提供高額生育禮金以及托兒津貼補助，減輕同仁育兒的財務負擔；提供五種彈性上下班時間，以及每周1天在家工作制度，有利於同仁在安排家庭照顧與工作間取得平衡；提供優於法規的「感心假」，讓員工可陪同親屬或子女就醫，兼顧工作與生活，展現企業對家庭照顧需求的理解與支持；舉辦員工及其家屬同樂的家庭日、行程豐富的員工旅遊及年度福利健康檢查，設有現場醫護諮詢及EAP員工協助方案。

王秋冬表示，北市相信唯有建立一個尊重與包容的工作環境，人才才會安心投入、企業才會穩健發展，本局積極鼓勵本市事業單位採多元創新及創意的方式破除性別枷鎖，全面落實多元性別、平等友善之職場環境。

王秋冬強調，北市府倡導職場性別平等的初衷是希望能跟隨國際性別平權的趨勢。我們鼓勵企業以「多元創新、尊重友愛」的精神，吸引更多事業單位一同推動職場多元性別平等。

