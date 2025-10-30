北市育達與韓國仁川高中交流 時尚課程展現專業創意

韓國仁川生活科技高中師生參訪臺北育達高中

時尚造型科老師親自示範雷鬼編髮技術，帶領韓國學生體驗專業造型教學過程

仁川生活科技高中學生向育達師生致贈小禮品，表達感謝與友誼

臺北育達高中接待韓國仁川生活科技高中師生參訪，雙方以友誼與文化為橋樑，共同體驗專業課程、分享學習成果。透過本次的國際交流，除了讓學生理解和尊重不同國家的文化，拓展國際視野。

育達高中表示，本次交流由時尚造型科師生規劃體驗課程，邀請韓國學生親手學習「雷鬼編髮」。現場由教師示範兩種不同造型，學生分組練習、互相操作，展現專業技藝與創意精神。育達學生在一旁協助指導，讓韓國學伴在輕鬆互動中完成屬於自己的造型，每位學生都能帶著新髮型在臺灣留下難忘回憶。透過實作體驗與文化分享，學生們在互動中看見彼此文化的獨特與共通之處。

育達高中指出，雙方學生以笑容與熱情打破語言隔閡，彼此交流學習經驗與時尚風格。仁川學生更以中文介紹自己的學校，也準備了小禮物贈予育達學生與老師，象徵友誼與祝福。此外，育達校長劉育仨致贈象徵臺灣特色的鳳梨酥予仁川師長們；仁川校長也回贈韓國傳統皇室裝飾紀念品，象徵兩校長久情誼與文化互敬，現場洋溢著青春與國際交流的活力。