北市育達觀光科畢展 手作體驗旅行小確幸

育達觀光科畢業成果展進行沐浴球DIY體驗，感受旅行中的小確幸

臺北市育達高中觀光事業科舉辦第11屆畢業成果展，今年以「我在育達很想你」為主題，設置多元展桌，結合異國文化與美食體驗，完整呈現觀光科三年來的學習成果。

學生鄧妍希指出，本次成果展以故事性串聯觀光科的專業學習內容，涵蓋領團實務、導覽解說、餐旅服務、飲料調製、國際禮儀、遊程規劃、航空實務與旅館管理等面向，讓親師見證學生不僅習得專業技術，更能傳遞溫馨的幸福感。

成果展由飲料調製表演〈想你的一杯距離〉揭開序幕，以酸甜風味的綠茶象徵旅途中的回憶與情感連結。現場並帶領師長與來賓參與DIY體驗活動〈想你的泡泡旅行〉，透過製作沐浴球傳遞設計理念。學生李宥蓁說明，旅行中常有小驚喜，因此以「把旅程中的小驚喜放進沐浴球」作為創作核心，象徵旅行途中總會出現意想不到的風景與發現；沐浴球中放入飛機造型小物，代表夢想的啟程，當沐浴球溶於水中、泡泡升起、小禮物浮現的瞬間，正如旅行中悄然出現的驚喜，巧妙呼應觀光科的專業精神。成果展尾聲，觀光科學生也帶來活力十足的表演，展現團隊默契與青春能量。

班導師黃川晏老師表示，學生們為了呈現最佳成果，從前一晚到活動當天上午親自採購最新鮮、健康的食材，歷經一個多月的密集準備，過程中無人缺席，展現高度責任感與凝聚力。科主任巫㺰瑤則肯定學生的整體表現，包括自製安檢門、模擬過海關流程，以及三年來共同累積的學習記憶，讓校園化身為真實的觀光場域。

劉育仨校長表示，觀光科每年年底舉辦成果展，為學生在跨年前留下珍貴回憶。儘管觀光產業曾因疫情受挫，但近年需求逐步回溫，無論國內外皆充滿發展潛力。本次成果展不僅強化學生的實務能力，也協助他們探索觀光產業多元且寬廣的職涯出路。