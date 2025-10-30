北市自編預算補足中央津貼與私幼學費差距 林銘仁籲新北跟進
〔記者黃子暘／新北報導〕新北市114學年度公立、非營利幼兒園共提供1萬68個招生名額，卻有1萬8607人報名抽籤，市議員林銘仁表示，中央雖有育兒津貼補助，仍有許多家長搶名額，為的就是比就讀私立幼兒園少繳2000元，台北市已經自編預算將中間差額補足，盼新北跟上。市長侯友宜說，新北如要辦理，約需23億元，中央表態如地方自行提高補助金額，可能扣回部分中央補助，來回可能導致要40億元經費，新北持續增班、建置幼兒園，且公共化幼兒園辦學也有品質。
林銘仁指出，侯友宜競選總統期間，也有0到6歲國家養的類似政策，在幼兒就學方面，中央雖有育兒津貼補助，但在私幼學費上仍有最少2000元的落差，此差距導致新北家長搶破頭要送孩子唸公幼、非營利幼兒園。
林銘仁說，台北市自編預算，針對2至4歲幼兒，按照園所月收費訂定補助級距，最高補助每月4333元，「中央做不足的」，新北應也用自編預算的方式補足；新版財政收支劃分法修訂後，新北每年統籌分配稅款增加407億元，應有預算可以辦理，不怕沒錢。
侯友宜︰恐被扣回部分中央補助
侯友宜表示，中央說，如地方增加補助，中央會扣補助比例，如新北辦理該項政策，最少要增加23億元預算，若再扣除中央補助，可能變成40億元以上，如有錢就來做，「有錢說話就可以大聲」，但中央已經如此表態。
侯友宜強調，新北市公共化教保量已達3.7萬，他也宣示每年最少要增加25班，目前已經超前增設至275班，且新北公共化幼兒園辦學也有品質，也沒有調漲學費；市府會持續建置幼兒園，因此也推動旗艦型幼兒園建置，市府會繼續努力。
更多自由時報報導
中配錢麗「舉報」華碩CEO台獨、鼓吹武統 陸委會首度證實「已除籍」
謝龍介認錯人質詢狂問堰塞湖 管碧玲笑到哭：我不是劉部長啦
防傅崐萁突襲！馬太鞍洪災條例下午協商 Fata'an部落奔立院抗議
世界大賽》首局震撼道奇塞揚強投！ 藍鳥關鍵G5背靠背開轟寫稀有紀錄
其他人也在看
公費疫苗第二階段11月起開打！50歲以上就可接種 全聯、家樂福將成疫苗施打站
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導衛福部疾管署今（28）日表示，今年度公費流感及新冠疫苗將於11月1日開放第二階段接種，50至64歲無高風險慢性病成人等公費對...FTNN新聞網 ・ 1 天前
流感疫情還在燒！ 羅一鈞：「左流右新」11/1這族群開打
疾管署統計，上週類流感就診11萬人次，連續三週下降。不過，疾管署長羅一鈞今（28）日表示，流感疫情要脫離流行期，預估要到11月中旬，且12月中下旬恐再次升溫，屆時威脅一定高於秋季這一波，請民眾把握機會中廣新聞網 ・ 1 天前
與非洲豬瘟同貨櫃食品疑流入屏東！ 13家業者貨品遭預防性封存
即時中心／温芸萱報導台中梧棲養豬場爆出非洲豬瘟後，中央隨即發布豬隻禁運禁宰命令，各縣市衛生局也加強查核。屏東縣衛生局於26日接獲高雄市通知，疑似有感染非洲豬瘟的肉品流入13家業者，立即預防性封存。經查多為冷凍或熟食，加熱即可安全，且非洲豬瘟不會傳染人類。屏東縣衛生局表示，自22日起已查核82家通路，均符合規定，並呼籲民眾勿攜帶境外肉品入境或網購，共同防疫。民視 ・ 1 天前
桃園11月持續推動「左流右新 健康安心」巡迴接種 打疫苗送好禮、雙重防護更安心
天氣逐漸轉涼，呼吸道疾病進入好發季節。為提升社區整體防護力，桃園市政府衛生局11月起持續辦理「左流右新，健康安心」社區巡迴接種服務，鼓勵市民一次完成流感與新冠疫苗接種，為自己與家人打造雙重防線。衛生局指出，今年秋冬流感與新冠病毒皆可能同時流行，而接種疫苗仍是預防感染、降低重症與住院風險的最有效方式。為方便民眾就近接種，11月特別再規劃三場大型社區接種站，分別於11月1日（六）陸光里市民活動中心、11月2日（日）大舊社市民活動中心及11月8日（六）五中市民活動中心辦理。其中，11月2日與11月8日場次更為幼兒特別場，加開國小入學前幼兒接種抽獎活動，讓家長陪伴孩子輕鬆完成接種。為了鼓勵大家踴躍參與，活動現場準備了多項好禮。凡符合資格者，接種一劑即可獲贈衛生紙一串；65歲以上長者完成兩劑接種，可再參加精美禮品抽獎。幼兒專場亦加碼「打疫苗抽好禮活動」，獎品包含米蠟筆、可愛娃娃及知名公仔，數量有限，送完為止。衛生局提醒，自11月1日起開放50歲以上成人接種，接種時請攜帶健保卡及相關證件；若為國小入學前幼兒，請一併攜帶兒童健康手冊。接種前應充分休息並補充水分，接種後注意觀察身體狀況，如有持續發燒或台灣好新聞 ・ 22 小時前
流感還在燒! 左流右新2階11月開打
記者彭新茹∕新竹報導 近期東北季風報到，氣溫變化明顯，預期呼吸道病毒將更活躍，新竹縣…中華日報 ・ 1 天前
高鐵延伸宜蘭！ 最快2036年通車.南港站出發僅20分鐘
宜蘭縣 / 綜合報導 台灣高鐵重大里程碑再添一筆！歷經多年規劃與環評審查，高鐵延伸宜蘭計畫正式通過環境影響評估，確定將於2036年通車。未來從台北南港站搭高鐵至宜蘭，只需要20分鐘，大幅縮短北宜通勤時間。人來人往，高鐵南港站平日依舊有許多乘車人潮，高鐵已經成為台灣西部主要的城際運輸工具之一，而未來高鐵版圖將有變動，記者黃柔蓉說：「現在南港站是高鐵最北的一站，但未來南港將不再是，北上列車的最底站，因為高鐵將延伸至宜蘭，最快2036年通車。」高鐵延伸宜蘭案，今年8月20日通過環評大會，預計從南港站向東延伸，全線總長60.6公里，將在宜蘭縣政府東南側設置宜蘭新站和台鐵「縣政中心站」雙鐵共構。宜蘭縣交通處副處長李欣立說：「高鐵延伸宜蘭，因為它的車站就在縣政中心附近，所以為了這個，台鐵跟高鐵的轉乘方便，所以這個站會以共構來設計。」看看現行，從南港前往宜蘭的交通工具，台鐵自強號大約1小時5分鐘，太魯閣和普悠瑪號則約1小時，如果搭乘客運或開車，通過國道5號及雪隧，順暢的話約50分鐘，如果到時高鐵完工，乘車時間將會大幅縮減到20分鐘，從台北出發也只要27分鐘。但對於宜蘭民眾來說，是否具有吸引力？民眾說：「沒有很期待高鐵的成立，就是公車就已經很方便了，快那個幾分鐘，然後它的票價應該也是差滿多的。」、「(平常)應該偏向搭客運，但真的很急的話，搭高鐵也是不錯的選擇。」、「我們還是需要一條，快速又便捷的道路。」交通部鐵道局已經啟動辦理綜合規畫，報院審議等相關作業爭取今年第4季，陳報行政院完成審議。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前
嘉義市出現今年首例日本腦炎 民眾應落實防蚊措施
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】嘉義市本（114）年度出現首例本土日本腦炎確診病例。個案為40歲男性，無國內外旅台灣好報 ・ 1 天前
地方提案「普發」加碼 北市：沒條件 侯：賣大樓換現金？
台北市 / 綜合報導 中央普發現金1萬元即將上路，有不少縣市議員提案地方再加碼！包含新北市議會民進黨團呼籲市府加碼普發每人4萬6千元，另外台北市，藍綠議員都認為應該普發現金，但是台北市政府表示現階段沒有這個條件，而在議會質詢時，還因為「普發現金」行銷不夠積極，遭到國民黨議員秦慧珠怒撕報告。台北市議員(國)秦慧珠(10.28)說：「我覺得我非常不滿意你們這張。」國民黨議員秦慧珠當場怒撕報告，質疑北市府普發現金行銷術，根本沒有積極配套。北市府商業處長高振源VS.台北市議員(國)秦慧珠(10.28)說：「在我們回應的資料裡面第二段是有寫到說，我們會要藉由普發現金的政策引導民眾下去消費，那商業處已經著手在研訂相關的消費抽獎活動，報告個什麼鬼，我很想講髒話，你剛剛說11月中旬才公布這個方案，中央說最快11月5日就可以入帳了。」要北市府官員「行銷」快馬加鞭，中央普發現金最快11月入袋，而現在地方也研擬要加碼，尤其北市藍綠議員都有共識，結果北市財政局卻說，現在台北市沒有條件普發現金，台北市議員(民)洪健益說：「要跟中央要發放1萬塊普發現金的時候，是一個態度，那現在要求，台北市政府共享經濟，普發現金的部分，又是一個態度。」台北市議員(國)曾獻瑩說：「如果台北市的財務空間很大，那當然超收的部分，進行普發現金，議員們應該也都會支持，但蔣萬安要做的第一件事，是先向中央確定，到底哪一些台北市的補助款，會被中央刪除。」新北市議會民進黨團(10.28)說：「普發現金，普發現金，新北加碼，新北加碼。」民進黨新北市議員，拿著手板站在侯市長身邊，喊話市府加碼普發4萬6千元，新北市長侯友宜大嘆，難道要賣大樓賣公園換現金嗎。盤點各地普發狀況除了雙北，基隆市綠營也提案普發2萬元，桃園市綠營提案普發1.5萬元，藍營則附帶3決議更喊話中央全額補助，台中市綠營提案普發5萬元，台南市藍綠則提案普發1千元，新竹市則已經確定加碼5千元，地方加碼多數在研議當中，在中央普發一萬之外，是否還有縣市政府加碼小確幸，也成各地議會攻防議題。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
台中市啟動「長照機構疫苗接種專案」 提升秋冬免疫保護力、守護長者健康
衛生局指出，根據疾管署監測資料顯示，上週（10月21日至10月27日）全國新增38例流感併發重症及13例死亡個案，目前國內流感疫情處於流行期。實驗室監測結果顯示，社區中主要流行病原為A型H3N2流感病毒，其次為A型H1N1與B型病毒。另國內新冠疫情雖處低點波動，第43週門急診就診...CTWANT ・ 23 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有295天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 2 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
王子被控當小王掀風波！薔薔「脫口12字」現場突爆走：無法接受
「Sandy」吳姍儒代班搭檔派翠克主持《小姐不熙娣》，主持陣容加入薔薔今（30）日三人出席記者會，過去薔薔曾錄製過《我愛黑澀會》被問及棒棒堂王子捲感情風波一事，薔薔秒回：「哎呀！那個我完全不認識」。藝人粿粿與老公范姜彥豐結婚3年，如今兩人傳出婚變，昨范姜彥豐突發文寫下「道德淪喪、婚內出軌」，並在文內自由時報 ・ 54 分鐘前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 8 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 20 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 離婚5年主播嘆：婚離完再大方談好嗎？
范姜彥豐在影片中指出，自己一直以為的信任與真心「被狠狠踐踏」，最終成了「戴著綠帽的小丑」。他質疑兩人以朋友名義來往，實際卻早已越線，「你們一定覺得越大膽就越安全，以為永遠不會被發現吧？」並痛斥兩人「偽裝成朋友」欺瞞眾人，甚至有共同友人知情卻選擇隱瞞，讓他...CTWANT ・ 4 小時前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前