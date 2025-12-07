北市自行車違規陷阱多 10個月開罰885件 蔣萬安也曾中招

北市許多民眾常利用自行車通勤，但常有騎士不了解通行馬路規定遭開單，議員李明賢指出，北市今年截至10月就開出885張自行車穿越馬路罰單，呼籲市府應改善。北市交通局回應，將補繪單車穿越線，並加強宣導改善。（示意圖／本報資料照片）

目前六都大力推動綠色運具，各地可見如YouBike等共享單車盛行，但常有自行車騎士不了解通行馬路規定遭開單，議員指出，北市今年1至10月交通大隊就開出885張自行車穿越馬路罰單，就連市長蔣萬安也曾因騎YouBike過馬路違規遭罰，呼籲市府應改善。北市交通局回應，交工處將盤點補繪單車穿越線，並加強宣導改善。

北市許多民眾習慣利用自行車轉乘，據交通局統計，北市自行車道總長412.53公里，但人車共道部分就占了352.01公里，由於自行車與行人爭道且路線畫分不明確，除容易造成事故外，也讓騎士分不清究竟該如何騎車才不違法，就連蔣萬安去年也曾因拍攝宣傳影片時，騎自行車通過行人穿越道被抓包違規，因此挨罰800元。

廣告 廣告

李明賢表示，據北市警局統計，北市自行車不依標線行駛取締件數，民國111年171件、112年349件、113年529件，但今年截至10月違規數竟已高達885件，其中1月至8月共661件，9至10月共224件，他痛批讓民眾陷入罰單陷阱。

李明賢指出，自行車「陷阱」在於北市行人與自行車共道路段，部分穿越路口僅畫設有斑馬線，並無自行車穿越道，依據法規騎士只能下車牽行通過行穿道才不會違法，但大多數民眾都習慣直接用騎的，事後才發現被開罰。

李明賢批評，交通局一面去補畫線，但警察局一面又去取締，民眾反映的是設計制度有問題，該畫線未畫，加上標示不清及宣導不足被罰。

交通局長謝銘鴻表示，他也認為相關的設計有改善空間，交工處將於年底完成「八橫八縱」路段自行車道盤點、明年施工補畫自行車穿越線路段，交通局也會加強宣導。

謝銘鴻強調，若無法畫設自行車穿越線，交通局將請交通部評估，看能否在法理上從寬解釋，將行穿線視為人車共道的延伸，交通局今年6月曾行文中央，但尚未獲回覆，他也會請同仁主動辦理會勘，並邀集交通部人員與會，使中央理解地方遭遇的困境。

更多中時新聞網報導

洪佩瑜創紀錄 摸黑演唱12分鐘

外送保底45元 工會批保障平台

NBA》犧牲小我 成全團隊 詹皇超狂紀錄止步