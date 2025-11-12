北市與新壽解約金44.34億 蔣萬安：若議會通過本週可解約

台北市長蔣萬安回應，「一切就依照相關標準、相關科學數據。」

鳳凰颱風來襲，北市風雨不大，蔣萬安連2天宣布北市不放颱假，雖然臉書一度遭到網友無情留言，但蔣萬安堅持專業。

而身為宜蘭女婿的台北市長蔣萬安則心繫宜蘭災情，第一時間聯繫宜蘭代理縣長林茂盛，表示如果有需要北市可以即刻提供資源，包括隨時派人、機具、移動式抽水機等。

台北市長蔣萬安表示，「昨天晚上我就特別關注，我太太也非常地關心，所以我在第一時間即刻跟林縣長聯絡，來詢問是否需要台北市即刻提供相關的支援。」

至於輝達台灣總部將落腳北士科T17、18，新壽與北市府合意解約費用經雙方協議確定為44.34億元，但「分手費」細項包括修改「新新併」標示、閒置土地除草費用都被列在成本內，讓議員頗有微詞。

民進黨北市議員林延鳳認為，「新壽跟市府都有委託第3方公正單位來估算解約成本，現在4000萬的異議雙方應該盡速來做釐清。」

國民黨北市議員曾獻瑩指出，「新壽一定要解約了，所以他就把所有跟這塊土地相關的成本全部放進去，那可以說是歹戲拖棚。希望今天議會盡快通過審查，在一定的範圍內，最後的成本輝達會來支付，所以台北市民不用出一毛錢。」

台北市長蔣萬安回應，「我們很希望能夠設定地上權的簽約，從原本明年中最快希望能夠拉到明年農曆年前就可以完成，屆時就可以將土地移轉給輝達。」

蔣萬安表示，如果議會順利通過，預計本週可以完成與新壽的終止合約協議簽訂。

