北市與新壽44億分手！輝達「概括承受」9.85億 權利金不超過125億

輝達取得北士科T17、T18土地，權利金大約125億元。資料照，李政龍攝



台北市議會今（11/12）審議北市府送來的與新光人壽T17、T18合意解約案，副市長李四川到議場致意，並說明「分手費」總計44.34億，包括市府退還的租金和稅金等34.5億，以及要支付給新壽的成本9.85億，未來與輝達地上權的合約，權利金大概不會超過125億。

針對北市府與新壽解約必須付出多少成本？李四川指出，市府雙方的會計師一同審查，原則上新壽所提本來是44.7億餘元，市府刪掉4千多萬，最後是44.34億元。

李四川說，這些錢含有新壽繳來的權利金、租金、稅金、行政規費等，大概有34.5億，原則上退還給新壽後，市府還必須要支付9.85億，包括新壽已支付顧問及工程成本6.1億餘元，2項資金成本3.7億餘元，這些輝達都概括承受。

有議員關切輝達權利金部分，李四川說，假設T17、T18中間道路全部合併，再把道路的面積加進去，粗估應該不會超過125億，如果是把道路合併，擴充到旁邊仍做道路使用，原則上跟輝達談約有三分之一做道路、三分之二做基地，初估權利金在120億左右。

李四川會後提到，輝達的不動產副總裁下周將來拜會市長蔣萬安，是否設立分公司，到時再問問對方籌備狀況。

