北市興德國小「迎春揮毫」 親師生共寫祝福

臺北市興德國小舉行「迎春揮毫．幸福加『馬』」活動

興德國小親師生親筆寫春聯，深化書法教育

興德國小學生領取春聯，感受節慶氛圍

中英語春聯傳遞新年祝福

為迎接2026馬年到來，臺北市文山區興德國小舉行「迎春揮毫．幸福加『馬』」活動，以傳統書法為媒介，親師生共寫新春祝福，展現國語文與書法教育的深厚底蘊，也為校園注入溫暖的人文氣息。

興德國小表示，活動當天，由陳毓卿校長致詞揭開序幕，並邀請玉成國小楊火順校長、廖益賢校長、林美娟校長、黃秀珍主任、興邦里張朝雄里長、學校家長會長余俊儀及教師會長張希如老師等貴賓共同開筆揮毫。八人各書一字，合成「優質興德幸福加馬」，象徵興德「以優質教育為基、幸福學習為本、馬到成功為終」的新願景。

興德國小指出，活動以「雙軌體驗」串起傳統與創新，13組親子在長桌前同框揮毫，中文春聯與英文祝福語相互輝映，筆尖寫下的不只是字，更是跨世代的陪伴與祝福。各班級輪流走進觀摩區，看見書法家一氣呵成的神采，聽見墨筆摩挲紙面的細微聲響，深化書法教育。

興德國小表示，「迎春揮毫」不僅是節慶活動，更是學校推動語文與美感教育的重要一環，未來學校將持續結合課程與節慶文化，讓孩子在生活中親近書法藝術，培養耐心、專注與自信。