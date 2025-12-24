北市興華國小「為愛發聲」 打擊樂團進社區傳遞關懷

臺北市興華國小打擊樂團在文山運動中心進行公益演出

打擊樂團以鐵琴、馬林巴琴交織出精采動人的樂音

現場舉辦園遊會，親師生體驗書法，用筆墨傳情

興華國小讓教育價值在社區中被看見、被感受、持續發酵

臺北市興華國小在聖誕節前夕走出學校，於文山運動中心舉辦「為愛發聲」打擊樂公益展演。活動現場，不僅傳來清亮而富層次的打擊樂節奏，這群孩子也將課堂上的學習，化為回饋社會、關懷他人的實際行動，用音樂傳遞愛與祝福。

興華國小表示，本次展演由校內打擊樂團擔綱演出，學生在指導教師傅馨儀老師指揮下，以鐵琴、馬林巴琴交織出精采動人的樂音。演出過程中，學生們專注投入、彼此傾聽，展現高度默契與自信，也讓現場民眾看見藝術學習所累積的專注力、合作力與舞臺表現力。對孩子而言，這不只是一場表演，更是一堂真正「走出教室」的學習課程。

興華國小指出，配合本次公益展演，同步規劃「為愛發聲園遊會」，串聯在地里鄰資源、企業單位、公益團體以及木柵高工、景文高中、萬芳中學、東山高中等鄰近學校，邀請親師生與社區民眾一同參與藝文展演與體驗攤位，讓公益精神在社區中持續擴散。其中，學校設置校本課程體驗攤位「為愛揮毫」，結合「漢字好創藝」課程，引導參與者親手書寫「為愛發聲」、「愛」、「感謝」等字詞，透過筆墨傳情，感受文字所承載的溫度，作為音樂展演的延伸學習。

興華國小強調，結合擊樂演出和園遊會的活動，讓學生在真實情境中練習表達、實踐關懷，也讓教育的價值在社區中被看見、被感受、持續發酵。