北市興華附幼STEAM樂高親子營 幼兒玩出創造力

臺北市興華國小附設幼兒園辦理「STEAM 樂高積木親子營」，親子一起探索與挑戰

從實際操作中看見孩子的學習動機與問題解決能力

孩子在操作過程中逐步練習精細動作、語言表達及情境解釋能力

孩子自信地分享自己的創作內容

為深化幼兒STEAM教育的實際體驗，臺北市興華國小附設幼兒園與民間單位合作，辦理「STEAM 樂高積木親子營—幼兒場」活動，以樂高積木為媒材，結合教育現場的發展需求與STEAM概念，設計多樣遊戲與動手建構任務，在親子共同參與下進行探索與挑戰，獲得熱烈響應。

興華附幼表示，本次活動內容包含結構設計、合作溝通與創意表達等元素，強調「親子共學」，引導家長在陪伴過程中理解幼兒的學習行為，協助建立安全感與學習信心。團隊教師引領幼兒依自身節奏進行操作、表達與作品檢核，展現幼兒園在推動STEAM教育上的積極投入與專業活力。孩子們在操作過程中逐步練習精細動作、語言表達及情境解釋能力，並在成果發表時自信分享自己的創意作品，現場氣氛溫馨且充滿學習能量。

廣告 廣告

參與活動的家長分享，本次活動不僅增進親子互動，也透過實際操作看見孩子的學習動機與問題解決能力，強化親子共同學習的良好經驗。