北市興隆社宅E區247戶今起招租 4步驟完成線上登記

台北市都發局21日宣布，文山區「興隆社會住宅E區」於上午9時至2月3日下午5時受理民眾申請。（台北市都發局提供／孫敬台北傳真）

台北市都發局21日宣布，文山區「興隆社會住宅E區」於上午9時至2月3日下午5時受理民眾申請，共計釋出247戶空間。民眾可利用「台北市社宅統一登記平台」線上登記，按照「登入、資料填寫、授權、確認」4步驟，並於電子郵件通知再登入平台，按下「我要申請社宅」即完成申請。

都發局指出，興隆社宅E區位於興隆路4段42巷11、13、15號，釋出的247戶中，一房型180戶，二房型51戶，三房型16戶，供北市市民、含就學就業等在地區里戶、未設籍北市於北市就學就業戶、原住民族戶、安康平宅安置戶、低收入戶、其他特殊情形身分戶；若以特殊情形身分戶申請者，將採評點制，並由社會局依評定分數排定配租順序。

廣告 廣告

民眾可於台北市社宅統一登記平台線上登記，按照「登入、資料填寫、授權、確認」4步驟，一次登記即成為社宅準申請人；成為準申請人後，日後社宅招租時會自動發送電子郵件通知，只需再登入平台，按下「我要申請社宅」，即完成正式申請。另外，亦可親送或掛號郵寄至住都中心辦公室，申請書可於安心樂租網或住都中心官網下載，或至住都中心（台北市信義區福德街84巷50號1樓）服務櫃檯索取。

住都中心表示，本次招租提供一房至三房型，租金含管理費已納入承租者所得狀況、負擔能力及周邊市場行情訂定，並提供提供分級租金補貼，申請人家庭年收入需低於178萬元、平均每人每月所得低於7萬2604元，且家庭成員於北北基桃地區均無自有住宅之成年國民，均可提出申請。申租流程採先抽籤決定資格審查順序，再由合格者依序配租；若以特殊情形身分申請者，則採評點制由社會局排定名單。

更多中時新聞網報導

NBA》詹皇21年全明星先發告終 巴特勒賽季報銷

學測國綜試卷1.3萬字 學生哀號

雷霆回魂除心魔 快艇預言成真