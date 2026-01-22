北市舉辦世界母語日 內湖國小師生歡唱母語體驗文化

臺北市教育局以歡唱母語 舞動薪傳」為主題，在內湖國小舉辦世界母語日活動

臺北市教育局今天(22日)在內湖國小舉辦世界母語日活動，以「歡唱母語 舞動薪傳」為主題，結合歌唱展演、互動宣導、原住民族樂舞與文化體驗，讓學生從體驗和實作的過程中認識多元語言與文化內涵，使母語學習從課堂延伸到生活場域。

出席活動的臺北市教育局副局長廖文靜表示，母語其實就是學媽媽說的話，臺北市致力推廣本土語文教育，秉持「一個學生選修即開課」原則，鼓勵學生依自身語言背景或興趣選修臺灣台語、臺灣客語、原住民族語、新住民語及臺灣手語等語別，除了學語言也學文化，讓這片土地上每一種人、每一種文化、每一種語言，都有機會不斷傳承跟發揚光大。

在世界母語日活動中，內湖國小學生葉芯彤和俞亞希分別擔任臺灣客語、臺灣台語的主持人，以流利的母語帶領整場活動的進行。學生葉芯彤表示，學會說臺灣客語，除了能和家中長輩溝通交談外，過年回老家與親友相聚，說臺灣客語也可以更加親近。學生俞亞希則表示，這是她第一次擔任主持人，為了克服上臺恐懼症，她不斷地勤加練習，告訴自己不要太緊張，也成功完成了這次的任務，讓她對說臺灣台語和上臺發表更有自信。

內湖國小朱怡珊校長表示，今年世界母語日設計多個本土文化體驗攤位，孩子們玩得很開心，除了深具科技感的AR和VR的電玩系統外，像是在新住民語區的越南攤位有燈籠和丟沙包；臺灣客語區與孩子們分享客家傳統美食。而在圖書館內則規劃原住民族語區，介紹了16族的原住民族的傳統語言和物品，從遊戲中帶著孩子學習族語。

體驗文化攤位的學生吳萁卉表示，在世界母語日活動中，學會了臺灣客語，以及原住民族語的植物名稱，收穫很多。她也提到，許多攤位提供文化美食和小禮物，她最喜愛的就是臺灣客語區，不但有麻糬，送的禮物也很多。

臺北市教育局表示，每年的2月21日為「世界母語日」，今年特別提前辦理相關活動。內湖國小合唱團為活動帶來開場表演「唱咱ê歌，聽世界ê聲」，以原住民族語、臺灣客語及臺灣台語三首曲目串聯多語之美。活動中也頒獎表揚「本土語文績優學校」，肯定獲獎學校深耕本土語文教育。

