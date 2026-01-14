北市舉辦國中會考複習策略講座 解析命題趨勢

臺北市115年國中教育會考趨勢分析與複習策略講座開放九年級考生及家長報名參加

國文科與寫作測驗講座將於1月24日下午在中正國中隆重登場

社會科講座2月7日下午在金華國中辦理

自然科講座3月7日下午在敦化國中辦理

英語科和數學科講座3月14日下午在南門國中辦理

為協助國中考生及家長了解國中教育會考命題特色、趨勢及掌握複習策略，臺北市國民教育地方輔導團會同臺北市國中學生家長會聯合會共同辦理115年國中教育會考趨勢分析與複習策略講座，首場在中正國中登場，九年級考生及家長可報名前往聆聽。

國教地方輔導團表示，首場國文科與寫作測驗講座將於1月24日下午在中正國中隆重登場，由國文領域專業講師進行精闢歷屆試題解析、分享複習策略以及寫作時需注意事項。第2場「社會科」訂於2月7日下午在金華國中辦理，分別安排歷史、地理及公民三科進行分享，著重探究當前人類生活經驗、對資料理解及掌握程度，解讀時事和國際間重要議題。

廣告 廣告

第3場「自然科」訂於3月7日下午在敦化國中辦理，分別安排生物、理化及地球科學三科進行分享，內容包含新課綱會考方向，素養導向以及跨學科議題命題介紹。第4場「英語科」和「數學科」在3月14日下午於南門國中舉行，英語科提醒考生注意答題速度，單題與題組的時間分配，閱讀測驗及聽力測驗的時間掌握；數學科強調試題解決策略、解題過程的路徑思考，提醒考生在考試時注意事項，並掌握個人優勢。

臺北市教育局表示，今年活動由國教地方輔導團各領域分團教師發揮教學專業，從命題趨勢、素養導向試題解題技巧及複習的小撇步。此外，講座將全程錄影，並上傳至酷課雲「酷課OnO線上教室」的「國中會考」專區，供臺北市所有教師、學生及家長使用。

臺北市教育局說明，報名系統將於各講座開始前12日開放報名，歡迎臺北市九年級考生及家長踴躍參加，若有任何問題請洽臺北市國中學生家長會聯合會或各校家長會。