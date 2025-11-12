北市舉辦國際青年科學論壇 國內外150位高中生共探科研

臺北市舉辦2025臺北國際青年科學論壇，諾貝爾物理學獎得主Andre K. Geim 教授帶來主題演講 0

臺北市教育局在北一女中舉辦「2025臺北國際青年科學論壇（TIYSF）」，來自日本、新加坡、越南、泰國及馬來西亞共9所高中與18所國內高中，超過150位優秀高中生齊聚一堂，展開科學研究及學術交流，為青年打造科研國際交流舞臺。

臺北市教育局表示，本次論壇為期兩天，首日上午由諾貝爾物理學獎得主、石墨烯之父 Andre K. Geim 教授帶來主題演講，引領青年學子展開一場知識與靈感交織的思考饗宴。下午由北一女中教師團隊帶領學生分組進行科學實作。

第二天上午匯聚產官學界頂尖專家辦理大師講座，邀請中央研究院牟中原院士、國立臺灣大學資訊工程學系蕭旭君教授及台積電張孟凡處長與學子共同探討前瞻科技與關鍵議題。下午進行「臺北城市探索」，由北一女中「綠衣使節」化身城市大使，與來自海外及外縣市的學生走讀臺北地標、品嚐在地美食、體驗臺北城市文化脈動。透過青年世代主動參與與跨國文化互動，展現臺北友善、多元、創新的城市魅力。

出席活動的臺北市長蔣萬安表示，「向世界學習，開創教育新格局」是臺北市教育的理念，也是臺北市政府對所有學子的承諾。並期勉參加這場盛會的優秀學生都能勇於跨越國界、與世界接軌，成為引領未來的關鍵力量。