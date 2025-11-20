北市舊莊國小打造低碳運動會 實踐校園永續

臺北市舊莊國小運動會將實踐綠色行動，展現永續校園的精神與活力

臺北市舊莊國小運動會將在11月22日登場，以「舊莊67‧永續綠活」為主題，師生們發揮創意巧思，巧妙融入減碳生活理念，用健康、運動與笑容，一起實踐綠色行動，展現永續校園的精神與活力。

舊莊國小表示，本次運動會亮點之一是運動員進場，師生以回收材料妝點或是非一次性配飾為主，充分展現學年特色及運動員精神。講求團隊默契的趣味競賽也使用環保素材，提供學生展現熱力激情的舞臺，包括致贈來賓的伴手禮同樣是利用回收寶特瓶精心製作的飾品。現場的多元文化市集，鼓勵使用在地食材，讓親師生不用出國就能環遊世界，體驗多元文化的魅力。活動當天還有減碳小尖兵，帶領全體親師生進行減碳宣言，讓舊莊國小綠活永續的環保行動，成為家庭與社區的共同行動。

廣告 廣告

舊莊國小表示，學校以「環境永續」為校本課程，讓學生在生活情境中探究「節電、再生能源、節水、永續利用」等環境議題，深化學生的永續素養。透過這次運動會，希望將「減碳不減樂趣」的理念落實於生活，讓永續教育成為孩子成長旅程中的一部分。