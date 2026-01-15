北市船代公會捐款 贈計志文聖道基金會

台北市船代公會理事長林子傑（右三）與公會會務委員會主委蔡京川（左二）、副主委張正松（右二）、呂文祺委員（左一）、吳碧心委員（右一）與計志文聖道基金會執行長徐華強牧師（左三）合影。（記者周家仰攝）

台北市船務代理商業同業公會理事長林子傑昨（十五）日下午率公會會務委員會主任委員蔡京川、副主任委員張正松、呂文祺委員、吳碧心委員，將公會舉辦「航運盃」慈善高爾夫球聯誼賽所募善款，捐贈給財團法人計志文聖道基金會（下稱基金會），由基金會執行長徐華強牧師代表接受。

台北市船代公會理事長林子傑感謝基金會多年來在社會服務與公益推動展現非凡的毅力與使命感，秉持基督博愛精神，長期照顧與輔導這些青少年，使他們在愛與關懷中成長茁壯，不致誤入歧途。他謹以公會名義，將慈善高爾夫球賽所募善款捐贈給基金會，一方面代表業界支持，另一方面更是對基金會長期以來的努力與堅持表達誠摯敬意。

林理事長說，未來公會將一如既往支持公益事業，與基金會攜手，為社會注入更多溫暖與希望。

台北市船代公會會務委員會主委蔡京川認為，這些孩子在打基礎的階段，如果沒有照顧好，也許會成為社會的負擔，感謝基金會對孩子的奉獻與愛心，因為有了基金會的付出，才能擁有一個祥和的社會。

徐華強執行長除感謝公會「以行動關懷兒少」，也表示自己常提醒基金會工作同仁，及關心他們的社會大眾，要做生命的榜樣，如果要期待兒少能建立健全的價值觀、珍惜家庭，就必須從我們自己開始，以實際行動展現責任、信仰與愛，用身教去塑造孩子們的未來，使這個世代因為自己的榜樣而更有希望。

徐執行長表示，「施比受更有福」，儘管現在基金會的孩子是接受幫助的一方，但有了公會的支持，未來這些兒少可以成為一個有能力施予的人。