北市艋舺大道塞爆 年底發包改善

台北市萬華區艋舺大道接中華路、往西門町方向，因公車班次密集，且上下游車道數不一致，導致大量車流在匯流點被迫集中、交織嚴重，成為交通風險熱點。（邱芊攝）

台北市萬華區艋舺大道接中華路、往西門町方向，因公車班次密集且上下游車道數不一致，使得大量車流在匯流點被迫集中、交織嚴重，成為交通風險熱點，議員要求市府改善路型。台北市交通局回應，目前規畫削減分隔島、拓寬路口至4車道，並設置公車專用道，讓公車提前直行，減少與一般車輛交織，預計年底發包、明年開工。

議員劉耀仁接獲民眾陳情，指艋舺大道接中華路、往西門町方向，上下班尖峰時段相當壅塞，還出現許多險象環生的狀況，包括聯合醫院和平院區前公車班次密集，公車頻繁進出站，常出現公車多車道併入、併出情形，與一般車流交織嚴重，成為尖峰時段混亂與風險來源。

劉耀仁提及，中華路與艋舺大道交會處上游為4車道、下游縮減為3車道，上下游車道數不一致，導致大量車流在匯流點被迫集中，車流交織嚴重無法順利消化。

議員洪婉臻也說，長久以來民眾於上下班時間，行經艋舺大道至西園路、中華路到和平院區周邊時，總會遇到嚴重塞車，早已不堪其擾，有民眾反映曾2次透過1999市民當家熱線通報，但交通局回應皆僅為形式性答覆，未見改善計畫。

交通局說明，目前初步改善方向包括調整路型、補齊車道容量、削減既有分隔島，同時將艋舺大道與中華路口拓寬為4車道，以降低車道突然縮減所造成的壓力；另外在中華路內側車道調整為公車專用道，並於分隔島上設置島式公車站，讓公車可以在上游就提前進入內側直行，不再與一般車輛反覆交織、切換。

交通局表示，因此案改善工程範圍較大，必須調整排水系統、打除分隔島、遷移植栽與路燈、調整公車路線與站位，還有受限捷運與鐵路禁限建規範，後續將邀相關單位確認細節再執行完整設計，預計最快年底發包、明年開工。

在地和平里長吳淑芬表示，該路段路口動線複雜、設計不佳，加上車流量極大，因此顯得格外擁擠且沒有秩序，長期對用路人已造成不便，發生車禍的風險也高，對於市府改善路段的計畫樂觀其成，期待未來持續優化艋舺大道周圍路口及動線。