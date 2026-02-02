北市艋舺師生觀影《台灣超人》 學子寫下生命勇氣

華江高中、萬華國中、雙園國小及西園國小等4校、800多位師生一同觀賞紀錄片《台灣超人》

學生在「超人精神・愛語傳遞」學習單上寫下屬於自己的勇氣故事

學生透過書寫與繪畫，看見自己內在原本就具備的「超人特質」

活動結合國際扶輪3481地區中和圓通扶輪社、新北市大台北扶輪社及美力台灣3D協會的公益資源

臺北市艋舺學園加蚋仔策略聯盟日前在華江高中舉辦「看見台灣超人 點亮生命之光」活動，來自在地華江高中、萬華國中、雙園國小及西園國小等4校、800多位師生一同觀賞紀錄片《台灣超人》，並特別設計「超人精神・愛語傳遞」學習單，引導學生從感動中汲取力量，在此刻寫下屬於自己的勇氣故事，深化生命教育。

西園國小張勝順校長表示，本次觀影活動藉由曲全立導演的名言「超人就是超越自己的人」，鼓勵學生回顧自己曾經覺得困難，但最後努力克服或正在努力中的小故事。透過書寫與繪畫，學生能學習接納挫折，並看見自己內在原本就具備的「超人特質」。學生將寫滿感動的回饋卡佈置於「艋舺學園共學海報牆」。現場許多回饋令人動容，展現了不同年齡層學子對生命的深刻反思。

華江高中游同學分享，他從小就夢想成為游泳國手，但國三時面對成績的停滯與壓力，夢想幾乎破碎，甚至一度想放棄。而電影中的「台灣超人」周則翰，即使在學習上較為弱勢，卻始終擁有『無懈可擊、沒人能擊敗』的心態，這深深鼓勵了他，便回想起自己練習兩年的辛苦，決定重新回到軌道，最終在全中運達成目標。

華江高中陳同學表示，小時候曾懷抱畫家夢，但長大後因了解現實的困難而選擇放棄。但看到劉大潭前輩的故事，他那句「有自信的時候，人家講什麼都不會去計較」的理念，讓他重新找回勇氣。雖然我現在還不像台灣超人能拯救別人，但我決定從經營小小的社群帳號開始，重新為夢想努力。他認為，只要不被環境限制，每個人都能在自己的領域成為超人。

西園國小盧同學表示，以前的英文一直很差，常常不及格，但他沒有放棄，而是持續努力。如今不僅在學校與補習班的表現名列前茅，甚至能從被教的人轉變為「教同學的人」。看到周則翰哥哥雖然和別人不同，卻依然堅持到底的精神，讓他很有感觸。在學習單的「超人能量值」上，他塗了滿格，因為他知道，現在的努力是為了讓未來的自己不再只是夢想。

西園國小李同學分享，在練習鋼琴的過程中常因為曲子太難、被老師責備而感到挫折，甚至產生放棄的念頭。但他看到劉大潭爺爺雖然行動不便，卻堅持不放棄的精神，讓他深受啟發。在朋友的鼓勵下，李同學不但精進鋼琴技巧，彈鋼琴也成了興趣。就像導演說的，「失敗了再站起來」，他也在自己的學習單上畫下那雙持續彈奏的手，提醒自己要一直勇敢嘗試。