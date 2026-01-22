北市艋舺龍山寺捐贈交通車乙台予天主教失智老人基金會

感謝台北市艋舺龍山寺捐贈交通車乙台予天主教失智老人基金會。(圖：失智老人基金會提供)

▲感謝台北市艋舺龍山寺捐贈交通車乙台予天主教失智老人基金會。(圖：失智老人基金會提供)

天主教失智老人基金會接受艋舺龍山寺捐贈一輛服務交通車。此次捐贈象徵宗教共融與公益同行的重要實踐，透過跨宗教攜手合作，實際支持本會失智、失能長者之日常照顧服務，讓關懷落實於生活所需。

捐贈儀式由基金會董事長鍾安住總主教與艋舺龍山寺董事長黃書瑋共同出席並代表致詞，且由雙方完成交通車致贈與感謝狀頒發。出席貴賓包括龍山寺吳祚明副董事長、陳欽明常務董事、李玥玲財務董事、黃豐猷董事、莊裕明監事、黃倫育監事、吳宛育監事，以及基金會鄧世雄執行長等人，共同見證這份跨越信仰、以愛為本的合作行動。

廣告 廣告

龍山寺董事長黃書瑋表示，此次捐贈不僅展現慈悲濟世的信仰精神，更是宗教團體跨界合作、共同守護長者的具體行動與美好見證，期盼透過實際付出，為需要被照顧的人帶來更多支持與希望。

基金會董事長鍾安住總主教也表示，對許多失智與失能長者而言，能否順利往返日照中心，直接影響其生活作息、身心穩定，以及持續接受照顧的可能性。服務交通車的加入，不僅讓日照服務得以更穩定運作，也讓主要照顧者在繁重的照護責任中獲得喘息，能安心將長者託付給專業團隊，對家庭與服務現場皆具有重要意義。



鄧世雄執行長指出，基金會自1998年成立以來，長期扎根萬華，持續陪伴在地失智、失能，以及獨居、清寒長者與其家庭，始終以「為失智者打造一個愛的世界」為服務核心，陪他們走過照顧路上的每一段不容易。特別感謝艋舺龍山寺長年關懷社會弱勢、投入公益行動，未來本會將妥善運用這份珍貴資源，持續提升日間照顧服務品質，陪伴更多失智與失能長者安心生活。



邀請社會大眾一同守護失智長者，讓更多家庭在挑戰中仍能看見希望，擁有穩定而有尊嚴的照護品質。捐款滿額即贈「路易斯與布丁」聯名麻布袋、《一路吃到老》等，詳情請見基金會官網（https://www.cfad.org.tw/donate/43

），捐款與諮詢專線：(02) 2332-0992。