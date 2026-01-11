北市花3.3億 改造高中職教室

萬華國中以「全球閱讀角」為發想，建置「閱讀全球廊道」。(台北市教育局提供)

記者王誌成∕台北報導

為了實現以學生為中心的教育理念，並為新世代創造優質學習環境，台北市教育局十一日表示，積極推動公立國高中職普通教室的環境改善計畫，在一一四年度，教育局預計投入三億三千二百萬元，分階段改善全市國高中職的普通教室設備。截至目前，已有六十三所學校的九百七十三間教室完成了改造。

教育局長湯志民表示，教室的色彩搭配與空間規劃對學生學習成效有著深遠影響。透過拆除雜亂的管線、更新陳舊設備，以及使用官方認證的綠建材系統櫃，該計畫不僅支持台北市推行的淨零排放永續目標，還希望藉此營造出明亮簡約、舒適減壓的學習環境，促進學生更專注於課業。

針對家長與學生長期關注的書包重量問題，此計畫特別設計了學生個人置物櫃，同時結合數位科技，鼓勵學生將非當日用物存放在校內，以有效減輕書包負擔，守護其身心健康。

這項為期三年的改造計畫將穩步推進。北市教育局強調，透過年度分階段執行，致力於將每一間普通教室打造成集智慧化、健康性與美感於一體的未來學習空間。在這些優雅舒適的新教室中，希望能為學生提供最佳學習體驗，使台北市的教育發展昂首邁向創新與卓越的新里程。