北市茗香園老闆涉洗錢「3年轉259億」！內湖機房被攻堅、查扣逾1.3億

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

台北市知名港式餐廳茗香園冰室負責人羅以翔，涉嫌聯手人氣麵店東引快刀手負責人黃秀蓉，透過自創第三方支付平台「Hero Pay」，協助東南亞博弈網站及詐騙集團進行洗錢。檢警調查發現，羅男短短3年間經手金額高達259億元，不法獲利超過5億元，專案小組日前查扣相關不法所得，總額逾1.3億元。

羅男年初購入的保時捷「911 Carrera GTS」於12月30日以865萬元拍定。（圖／翻攝自法務部行政執行署士林分署）

檢警指出，「Hero Pay」平台專門串接中國、日本、印度等地的非法博弈網站，負責處理人民幣、日圓、盧比等多國貨幣的入金與出金，並透過泰達幣等虛擬貨幣製造金流斷點，藉此規避查緝。為因應龐大交易量，羅男還在內湖區承租月租14萬元的高級商辦，作為水房總部，對外則掛名為科技公司掩護。

廣告 廣告

據了解，該水房採三班制、24小時輪班運作，並以固定薪資加上「交易抽成分紅」方式吸引員工參與。檢警歷經數月蒐證後，於今年9月與10月分兩波展開攻堅行動，兵分多路拘提羅男、工程師及相關員工共35人，並查扣大量手機、電腦等關鍵證物。

專案小組同時針對羅男名下資產進行清查，除在其保險箱中搜出現金1,773萬元外，另查扣虛擬貨幣、銀行存款及其他現金資產，累計不法所得金額超過1.3億元，全案持續擴大偵辦中。

更多FTNN新聞網報導

職籃啦啦隊女神捲洗錢案遭判刑！闕闕發聲喊冤「想求職被利用」 所屬球團回應了

「雨刷」蔡政宜涉洗錢225億元！檢起訴求刑10年 地院諭知3000萬交保

太陽聯盟洗錢61.7億！檢方起訴14人 首腦遭求刑10年併科1億元罰金

