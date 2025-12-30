北市茗香園老闆涉洗錢259億 千萬保時捷911 Carrera GTS今法拍

社會中心／陳韋劭報導

檢警日前進行搜索，查扣不法所和級名車。（圖／翻攝畫面）

台北東區港式茶餐廳「茗香園冰室」老闆羅以翔（41歲）利用第三方支付平台「HEROPAY」洗錢逾259億餘元，不法獲利超過5億元，羅男日前已被檢方聲押獲准，其新購的保時捷911 Carrera GTS（市值約1000萬餘元）今天將由執行署士林分署進行法拍。

刑事局日前接獲情資，羅以翔在台灣創立「Hero Pay」平台後，串接中國、日本及印度非法第三方支付平台及賭博網站，協助操作人民幣、盧比、日圓之「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等業務，從中抽取手續費牟利，以及協助詐團以被害人贓款利用虛擬貨幣洗錢，自2021年6月迄今年9月，洗錢總額達259億餘元，不法獲利超過5億元。

檢警日前鎖定「HEROPAY」水房藏匿於北市內湖區某大樓，經過數月跟監調查，今年9月10日針對水房幹部住處及水房現地進行搜索，查扣電腦、工作手機等贓證物後，拘提主嫌羅以翔及員工等20名嫌犯，經檢視數位證物內容後，10月又陸續拘提3名工程師及12名員工，共計查獲35名犯嫌。

羅男今年初新購的保時捷911 Carrera GTS（市值約1000萬餘元）今天進行法拍。（圖／翻攝畫面）

檢警從嫌犯住所查扣現金2009萬餘元、凍結銀行帳戶3686萬餘元、虛擬貨幣約1088萬餘元、小客車3輛（保時捷跑車、凌志多功能休旅車、賓士轎車）、不動產1處和數件名牌首飾，查扣不法所得總計價值約1億3千萬餘元。

為避免查扣物品久置而大幅貶值，羅男今年1月新購的保時捷911 Carrera GTS（市值約1000萬餘元），已交由執行署士林分署於今天上午進行法拍。

