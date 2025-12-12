北市茶飲店老闆虐打高齡柯基犬 動保處介入最重罰7.5萬

中山區一家茶飲店驚傳虐狗事件，老闆將毆打飼養的15歲高齡柯基犬的影片發在臉書，引發網友撻伐。北市動保處12日清晨接獲檢舉，該柯基犬已由飼主友人於11日晚間先帶離並安置於寵物旅館，目前犬隻安全，動保處今天將派員至寵物旅館把犬隻帶出來，送至動物醫院檢查傷勢，如犬隻有受傷 ，依《動物保護法》 最高可處7.5萬元罰鍰。

有網友在社群平台Threads轉傳一名男子在臉書發布的影片，，影片中男子對年邁柯基犬叫囂謾罵，拿物品丟向柯基，並用長棍子不斷打在柯基腳邊，柯基縮在門邊相當害怕，臉書貼文寫著「誰要養？送他，不然我就把它安樂死」，有網友留言詢問「15歲了你這樣對他」，該男子則回應「他20歲我還是會這樣對他」。

北市中山區議員柳采葳表示，15歲柯基犬被虐案，已通報請求救援，後續動保處也會連繫飼主詹先生陳述意見後，依違反《動物保護法》虐待傷害犬隻查處。（台北市議員柳采葳提供／張珈瑄台北傳真）

北市中山區議員柳采葳表示，15歲柯基犬被虐案，已通報請求救援，後續動保處也會連繫飼主詹先生陳述意見後，依違反《動物保護法》虐待傷害犬隻查處，她絕對會請動保處儘速嚴加懲處，並且未來更積極處理動物救援。

北市中山區議員林珍羽也接到多名網友陳情，她指出，第一時間已經通知動保處，在昨晚已經安置在寵物旅館。（台北市議員林珍羽提供／張珈瑄台北傳真）

北市中山區議員林珍羽也接到多名網友陳情，她指出，這名茶飲店老闆針對年邁柯基犬有不當飼養、虐打的行為，已構成虐待和傷害犬隻，第一時間已經通知動保處，在昨晚已經安置在寵物旅館，今早動保處會把柯基犬緊急安置並送醫檢查。

動保處動物救援隊代理隊長陳瑞濱說明，初步檢查該柯基犬的動物登記證為15歲，但至於是否為失智等，還要再帶到動物醫院檢查，目前先在寵物旅館安置，動保處正與業者溝通，隨後會帶去驗傷，並要求飼主詹姓先生陳述意見，查看狗狗是否有遭虐待情形，若不適合飼養，就會安排安置。

