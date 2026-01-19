北市華廈餐飲店火勢撲滅 韓國遊客等4人嗆傷送醫

（中央社記者劉建邦台北19日電）台北萬華區成都路附近華廈今天上午發生火警，警消到場發現為餐飲店堆放雜物地下1樓冒濃煙，布線搶救；發現8樓1名約50歲韓國籍女遊客吸入過多濃煙送醫，另有3女嗆傷。

台北市警消上午9時55分獲報在成都路附近某餐飲店發生火警，派出6輛指揮車、18輛消防車、6輛救護車，共87名救災救護人員到場搶救，消防救護員抵達發現2樓已冒出濃煙，立即拉水線搶救，火勢在上午10時44分撲滅。

警消初步調查，起火點疑在位於此棟華廈1樓餐飲店的地下1樓，此處為堆放雜物地點；火勢造成1名在8樓的50歲韓國籍女遊客吸入過多濃煙，呼吸困難被送醫，送醫時意識清醒。

此外，火警也造成另3名女性嗆傷，分別為77歲女子、58歲女子、30歲女子，送醫前皆意識清醒；至於韓國籍女遊客等人被嗆傷地點是否為日租套房及確切起火原因，仍待相關單位調查釐清。（編輯：陳仁華）1150119