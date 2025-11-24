北市華西街10建物列歷史建築 具「艋舺遊廓」價值

（中央社記者楊淑閔台北24日電）台北市文資審議會今天審查華西街單號1到11號、雙號2到8號文化資產價值案，全列歷史建築。不僅住戶發言爭取，審查委員並說是華西街發源地，具「艋舺遊廓」價值，可成未來亮點。

台北市文資審議會今天審查萬華區「華西街1、3、5、7、9、11號暨華西街2、4、6、8號」文化資產價值案。審查案資料述明，考量華西街2側建物皆興建於日治中期，屬「艋舺遊廓」內建物，為確認街區整體風貌及後續保存價值，委員建議啟動文化資產審查程序。

會中華西街3號住戶發言，不僅希望確立單數號的文資價值，並希望其後方進行都更，能因為此案列入歷史建築後，必須採用對鄰房損害較小的方式施工，並期望5月遭逢火災的偶數號同步確立文資價值，完整保存遊廓。

11號住戶強調，這一區是台北發展的起點，應作為古蕃薯市的文化保存區域，將可搭配剝皮寮、龍山寺、蕃薯市街、青山宮、祖師廟，成為萬華的文化廊道；2到8號雖遭遇火災，但不減其風華，包含磚造建築本身都承載了歷史，整區應作文資保存或艋舺文化園區，而非淪為一般空地、停車場或遊客中心。

審查委員王惠君說，這一區才是華西街的頭，最早的華西街，並感動單號住戶自身很重視，拆掉做都更會很可惜，而且雙數號幾乎都是國有財產署所有，雖遭遇火災過，卻是當時整區建築最美的，因為這幾戶是當初經營「遊廓」所在，未來整區恢復原有特色，可變成萬華很有特色的亮點。

審議會主席李乾朗巧妙陳述，這種房子的價值不在精美雕塑、巴洛克風與否，而是一條街左右同時有歷史的符號，呼喚著人們走過時東張西望，都有味道，如果讓偶數號沒具文資價值，到時候只能東張、不能西望，以及「到時候都更，不知道會給你搞什麼」。

最後經過表決，出席委員13人，單數號13人同意、0人不同意；雙數號8人同意、5人不同意，全數10號建物都列為歷史建築。

文化局會後說，將行文予國有財產署請提出緊急保護措施，為遭祝融過的歷史建築緊急搶修；單數號需由所有權人住戶提出修復再利用計畫。（編輯：李錫璋）1141124