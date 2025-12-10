北市萬興前進臺灣閱讀節 讀繪本傳達綠色經濟生活

萬興國小響應2025臺灣閱讀節活動，學生朗讀永續圖書繪本

萬興國小學生朗讀繪本《一秒鐘的改變》，與民眾進行互動

萬興國小學生用英語與外國人分享繪本，傳遞永續理念

萬興國小口琴隊的演出為2025臺灣閱讀節帶來不一樣的閱讀氛圍

活動現場彩繪瓶蓋鑰匙圈

為「低碳永續生活」朗讀，一同引領閱讀風氣。臺北市萬興國小響應2025臺灣閱讀節活動，由四年級學生朗讀SDG12「負責任的生產與消費」永續圖書繪本，並引導民眾進行瓶蓋大變身—彩繪瓶蓋鑰匙圈的體驗，傳達回收物再生的概念。

萬興國小表示，學校致力推廣閱讀教育，活化教學，以聯合國永續發展目標SDGs進行跨領域閱讀統整課程。在課堂中進行跨領域課程統整教學，透過閱讀引導，如：《一秒鐘的改變》、《怕浪費奶奶》、《讓世界更好》等繪本，在故事中看見永續力量。在臺灣閱讀節現場，小朋友以繪本《一秒鐘的改變》為題，與民眾進行互動，思考「一秒鐘可以改變什麼？」像是減塑、節水、關燈等日常生活中的微小行動，都能累積改變世界的力量，讓「永續生活」從概念轉化成具體可行的日常行動，理解環境保護與個人責任之間的關係。

萬興國小指出，為落實永續教育理念，發起「瓶蓋收集行動」，親師生共同蒐集超過300個回收瓶蓋。閱讀節當天，四年級小朋友說明「瓶蓋彩繪鑰匙圈」創作理念，再引導民眾從實作中認識資源再利用的重要性。民眾畫出自己喜歡的圖案，將原本不起眼的瓶蓋轉化為兼具創意與環保意義的鑰匙圈，不僅傳達回收物再生的概念，也鼓勵孩子從生活中培養負責任的消費態度，落實SDG12的核心精神。學校口琴隊也為這次活動帶來精采的表演，吹奏〈陶笛奇遇記〉及〈雨的旋律〉等2首動人曲目，用音樂打造不一樣的閱讀氛圍。

第一次擔任閱讀節小志工的學生陳歆艾提到，拿麥克風朗讀及介紹繪本，是很特別、很新鮮的體驗。此外，學生以流利英語向外國人介紹SDG12繪本故事，四年級學生劉庭瑜分享，和外國人溝通時他一點都不緊張，覺得有意義。四年級學生楊喬羽表示，他剛開始有點緊張，不過那位外國人請他慢慢講，讓他有勇氣繼續用英語說故事，有機會和外國人分享永續理念，很有成就感。

萬興國小蕭建嘉校長表示，學校以閱讀為核心、以永續為行動，透過語言、藝術及實作，串連多元的跨領域學習體驗。未來將持續帶領學生以行動關心世界，培養面向未來的關鍵能力。