北市萬興國小設計AR學習任務 學英語也認識在地

北市萬興國小打造雙語智慧校園，建置AR校園探索任務APP，讓雙語學習走出教室

「走靜三貓」人文地圖整合語文、社會與藝術領域

臺灣之美結合海洋教育議題規劃課程

運動心閱讀結合SEL繪本及運動特色

臺北市萬興國小打造雙語智慧校園，建置AR校園探索任務APP，課程串聯「走靜三貓」、「運動心閱讀」及「臺灣之美」3個學習任務，利用AR結合圖像、語音與任務導向設計，讓孩子運用數位科技活化英語學習，也建立對土地的認同感。

教務主任詹明霞表示，萬興國小秉持「越在地、越國際」的教育理念，AR校園探索任務APP特別將校園周邊環境與社區文化景點進行整合。以「走靜三貓」為例的人文地圖，是一個整合語文、社會與藝術領域的學習歷程，在雙語情境地圖中，不僅標示了萬興國小、臺北101大樓，更納入了指南宮等具地方特色的文化地標。在教學策略上，學校採取「虛實結合」的創新模式，學生有了初步的認知經驗後，再由教師帶領進行實地踏查。這種循序漸進的方式能讓孩子更有感地觀察社區，並結合家庭教育，讓學生不再只認識家到學校的單一路徑，而是全方位理解生活圈的文化脈絡。

學生吳勻喬表示，這次課程讓他學到了以前不會的英文單字與口說技巧，並發現學習英文可以有不同的有趣方式。此外，他也重新認識了政大與指南山周邊的環境，發現了過去忽略的步道與在地小吃。有別於傳統課堂的學習方式非常有趣且好玩，也讓他學到許多課外知識。

學生曾品綺表示，在雙語學習任務部分，一開始對於唸讀英文單字感到困難，但在同學的協助下完成任務，深刻體會到團隊合作的力量。她認為，這樣的學習方式更有趣，也讓她在語文能力上有顯著進步，體認到學英文並不困難。

學生高珞涵表示，課程讓她學會如何用英文介紹自己的生活環境與海洋和戶外教育相關知識。像是她過去對生活的社區並不完全熟悉，這次透過課程，對於在地著名景點和文化特色有更深入的認識。

蕭建嘉校長表示，國際教育不只是出國交流，更重要的是培養學生能夠自信地用英語介紹自己的文化。這些路線不只是散步的風景，更成為孩子們連結世界的學習起點，從社區地圖出發，孩子學會看見家鄉之美，也學會用世界聽得懂的方式說家鄉故事。