北市萬興學童體驗卡丁車 提升交安意識

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北市萬興國小辦理「道路交通安全生命教育」課程，學生體驗卡丁車(萬興國小提供)

講師說明卡丁車使用及道路交通安全規則(萬興國小提供)

學生們透過實際體驗，感受到駕駛情境的真實性(萬興國小提供)

交通安全講師瑪利歐造型進行宣導(萬興國小提供)

講師透過影片說明大車的視覺死角(萬興國小提供)

為提升學生道路交通安全意識，臺北市萬興國小特別為六年級107位畢業生規劃「道路交通安全生命教育」課程。有別於傳統宣導方式，講師以經典遊戲角色「瑪利歐」造型登場，帶動現場氣氛，並引導學生從行人與駕駛視角認識道路風險與視線死角，培養主動察覺危險、預防事故的交通安全意識。

萬興國小表示，本次活動結合理論與實作，由High Kart團隊以「道路安全大解密：看見馬路上的隱形危機」為主題授課。課程透過生動簡報、案例影片及互動問答，引導學生從行人與駕駛者角度思考道路風險，了解視線死角及可能發生的危險情境，將交通法規知識轉化為貼近日常生活的安全觀念。

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此外，課程安排卡丁車、紅綠燈及斑馬線等擬真情境體驗，讓學生親身感受駕駛視野限制與道路環境變化，進一步深化學習效果。有學生分享，坐上卡丁車時既緊張又興奮，彷彿真的在開車；也有學生表示，體驗後才知道駕駛必須全神貫注並遵守交通規則，才能保障自己與他人的安全。

萬興國小指出，透過實際操作與課堂互動，學生不僅體驗駕駛情境的真實性，也學習到防禦駕駛、視線死角及安全帶使用等重要觀念，讓交通安全教育不只是課本知識，更能落實於日常生活，成為守護自身安全的行動。